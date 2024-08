Tamberi è a Parigi: come sta prima delle Olimpiadi e le sue parole all'aeroporto

Come sta Gianmarco Tamberi? Se lo stanno chiedendo tutti i tifosi azzurri dopo che ieri il campione olimpido di Tokyo ha fatto sapere che era stato ricoverato per un probabile calcolo renale. Tamberi, accompagnato dalla moglie Chiara, è partito intorno alle 16.30 da Fiumicino, con volo in ritardo di un'oretta, ed è sbarcato a Charles De Gaulle all'ora dell'aperitivo. Ma di brindare non se ne parla, almeno per ora: "Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa. Stamattina mi sono svegliato che avevo 38 di febbre, adesso con la cura farmacologica sembra che sta scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta veramente lancinante, anche se ho ancora un po' di fastidio. Speriamo bene".