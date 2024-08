Tamberi e il messaggio social: "Come sto?". La risposta da è brividi

PARIGI - I calcoli renali e la febbre alta hanno messo davvero a dura prova la resistenza fisica e lo spirito di Gianmarco Tamberi , che però domani (mercoledì 7 agosto) scenderà regolarmente in pedana per debuttare alle Olimpiadi di Parigi nelle qualificazioni del salto in alto . Gimbo, però, avrà bisogno di tutto il sostegno possibile da parte dei tifosi italiani, questa volta più che mai, ecco perché sui social ha lanciato un appello .

Tamberi: "Sarà la gara più difficile della mia vita"

"Challenge accepted! Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita". Inizia così la lettera social da brividi scritta da Tamberi a poche ore dalla gara e indirizzata a tutti i suoi sostenitori. "Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla. Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo!", ha aggiunto il campione olimpico a Tokyo.

Tamberi e l'appello ai tifosi

Gimbo ha dato appuntamento ai tifosi per avere tutto il supporto possibile: "Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno. Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai!".