Furlani dopo il bronzo alle Olimpiadi piange in diretta: "Dateci tempo"

Commuoversi a 19 anni per il bronzo olimpico nel salto in lungo: fatto. Normale, normalissimo. Non è normale quello che ha invece fatto Mattia Furlani, bravissimo a salire sul podio alla prima partecipazione olimpica. Sembrava quasi avere un sorriso un po' tirato, come se avesse creduto, e sperato, in qualcosa in più. Ma una medaglia è una medaglia e infatti è solo un'impressione: Mattia è al settimo cielo. E allora eccolo in tv, in lacrime: "Wow, piango sempre, mi sono stufato ogni volta che vengo qui. Ma è stato incredibile tutto, sono contento e senza parole. Questa è la dimostrazione che per le cose ci vuole del tempo, un anno fa al Mondiale ero diciottesimo in qualifica, bisogna dare tempo ai giovani non solo a me ma a tutti i ragazzi della mia età. Spero di essere stato di ispirazione per crederci. Bisogna fare esperienza. Una medaglia olimpica vuol dire tanto, nella mia piccola carriera l'ho sempre sognata, spero che sia solo la prima".