Palmisano e Stano niente da fare: sesto posto nella staffetta della marcia

Piove su Parigi e fa freddo, anche se in giornata è previsto un miglioramento. La prima gara di oggi, 7 agosto, è la staffetta mista della marcia. Un inedito in cui l'Italia conferma Massimo Stano e Antonella Palmisano: il via dalle 7.30, per le strade di Parigi. I due campioni olimpici di Tokyo, nelle loro gare individuali della 20 km non sono riusciti a salire sul podio. E non ci sono riusciti neppure stavolta: dopo essere stati a lungo terzi, sono crollati nell'ultima frazione di Palmisano chiudendo sesti. La distanza totale era la stessa della maratona pari a 42,195 chilometri, con due frazioni a testa, alternate: 11,395 km maschili e 10 km femminili, altri 10 km per l'uomo e 10,8 km conclusivi per la donna. Di seguito la cronaca in tempo reale.