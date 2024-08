Tamberi, messaggio da brividi alla moglie Chiara in diretta: "Siamo persi"

Dopo aver pianto in pista ed essersi commosso in tv, Gianmarco Tamberi in zona mista stava andando meglio. Voce strozzata, bassa, ma stava riuscendo a trattenere l'emozione. Fino a che non ha parlato di sua moglie Chiara: "In questo momento sono perso come è persa lei, è qualcosa che abbiamo sognato e costruito insieme e per cui abbiamo sacrificato tutto, mettendo lo sport sempre avanti, ragionando solo in funzione dell'anno olimpico e di questa gara qui. Non posso che ringraziarla per quello che ha fatto per me, per aver capito quanto tutto questo fosse importante per me, è una donna speciale, unica, ha capito quello che stavamo inseguendo non solo come individui o coppia ma come famiglia. Mi dispiace per me e per lei".