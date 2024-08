Bufera social su Tamberi, la dura risposta della mamma: "Non sanno quanto soffre"

Non solo la moglie Chiara Bontempi, ma anche la mamma. Mentre molti haters si sono scagliati contro Gimbo Tamberi "colpevole" di aver "spettacolarizzato il dolore alle Olimpiadi di Parigi" e sua madre, Sabrina Piastrellini, è intervenuta. Non tanto per difendere il figlio, che non ne ha bisogno, ma per sottolineare la sofferenza di un atleta che ha fatto di tutto per difendere l'oro olimpico. Il Resto del Carlino riporta le parole della mamma di Tamberi scrivendo che, non a caso, ha cambiato lo sfondo della sua pagina con l’immagine del figlio in lacrime abbracciato a chi gli sta vicino.