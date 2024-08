Tamberi, la promessa da brividi alla mamma e la foto virale col gelato

Tamberi, la risposta alle critiche sui social

Dopo aver postato un video dei suoi allenamenti, il portabandiera azzurro ha pubblicato una foto in cui si divora un gelato. Una risposta alle tante critiche sulla sua presunta dieta folle, che l'avrebbe portato a perdere troppo peso secondo alcuni utenti dei social.

Tamberi, il messaggio per la mamma

Tamberi ha poi pubblicato una dedica speciale per la mamma: "Ei mamma, ti ricordi? 22 agosto 2023. Esattamente un anno fa festeggiavamo così il titolo di campioni del mondo. Avevamo raggiunto quel traguardo che sembrava impossibile per un atleta italiano: vincere tutte le grandi manifestazioni dell'atletica! "Gimbo, hai vinto tutto!" urlava Franco Bragagna nel commento in diretta su rai 2... Ma già 24h dopo, io non volevo più saperne nulla. Guardavo già avanti a quello che sarebbe stato questo 2024. Non volevo sedermi soddisfatto e appagato da quel immenso obiettivo raggiunto. Per quanto non riuscivo a vederla fino a qualche giorno fa, una lezione da imparare anche questa volta c'era.... Mamma, lo prometto a te che mi hai messo al mondo: non mi permetterò mai più di non festeggiare fino in fondo i grandi traguardi raggiunti nella mia vita. Oggi è un giorno speciale..... 22 agosto. Un anniversario che mi ricorda che tutte quelle fatiche fatte, più volte nella mia carriera hanno portato a dei momenti di gioia infinita. Ripensando a Parigi....lo dico forte ora, a squarcia gola, convinto più che mai: È STATA UNA GRAN GIORNATA DI MERDA, MA IN UNA VITA VERAMENTE FANTASTICA!".