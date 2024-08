LeBron e il rifiuto che indigna i social: un bambino vuole un selfie, lui gli risponde così

PARIGI - Tanta voglia di ballare e divertirsi, poca quella di farsi una foto con un piccolo tifoso. LeBron James dice no ad un bambino che vuole uno scatto con lui. Il giocatore americano, con la medaglia d’oro al collo vinta alle Olimpiadi di Parigi, scende dall’auto e va verso un locale. Un giovane fan si avvicina, gli chiede un selfie. Il cestista reagisce male: “Fermati, non fare così!”.

LeBron e il rifiuto al giovane tifoso

Mano alzata non per ricevere un pallone, come suo solito, ma per bloccare il fan. Che ci rimane male. Stessa reazione avuta dai tanti tifosi dei Lakers che sui social hanno condannato il comportamento del loro giocatore. Come dire: i tifosi prima di tutto, soprattutto quando sono piccoli. Evidentemente LeBron, da anni uno degli idoli più indiscussi del panorama sportivo mondiale, è stanco delle continue richieste di foto. Medaglia di legno per lui.