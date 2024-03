De Rossi, le Olimpiadi celebrano il suo gol da copertina: lo ricordate?

Aveva appena compiuto 21 anni quando si coordinò per una sforbiciata capolavoro aprendo le marcature contro il Giappone. Due anni dopo si sarebbe laureato campione del Mondo con l'Italia. Su X l'account ufficiale dei Giochi Olimpici ha celebrato Daniele De Rossi mettendolo in testa al montaggio dei gol iconici della storia delle Olimpiadi e dei Mondiali. La prodezza dell'attuale allenatore della Roma ad Atene 2004 non è stata dimenticata.