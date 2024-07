Mascherano furioso dopo Argentina-Marocco: "Mai visto un circo così"

Javier Mascherano furioso al termine di Argentina-Marocco , partita che sembrava essersi conclusa sul punteggio di 2-2, con il gol allo scadere di Medina . Una rete poi annullata dalla sala Var , ma nel momento in cui le squadre erano già state spedite negli spogliatoi dal direttore di gara. Uno scenario che non è andato giù al ct della formazione U23 dell'Albiceleste, condannato alla sconfitta all'esordio alle Olimpiadi di Parigi.

Mascherano: "Mai visto un circo così in vita mia"

"Mai visto un circo così in vita mia", ha tuonato Javier Mascherano nel dopo gara, come riporta il Mundo Deportivo. Argentina ko all'esordio contro il Marocco, che si era portato sul doppio vantaggio grazie alle due marcature di Souphiane Rahimi, assoluto protagonista del match di Saint-Étienne. Nella ripresa, la reazione dell'Albiceleste, con il figlio più piccolo del Cholo, Giuliano Simeone, a cui era seguita la rete al 15° minuto di recupero di Medina, prima convalidata dall'arbitro e poi annullata dal Var. Il fischietto svedese Nyberg, però, si era dimenticato di consultare immediatamente i suoi assistenti, mandando tutti negli spogliatoi e decretando la fine dell'incontro. Alta tensione in tribuna, con la nazionale marocchina che ha chiesto un'attenta revisione dell'azione, fino al rientro in campo e all'annullamento del gol del definitivo 2-2, nell'economia di una partita che era stata soltanto sospesa. Una manciata di minuti da giocare, utili alla nazionale marocchina per difendere il prezioso vantaggio e battere a sorpresa i pari categoria dell'Argentina. Tra mille polemiche, la gara si è così conclusa sul 2-1.

Messi sul caos di Argentina-Marocco: "Insolito..."

L'esordio dell'Argentina a Parigi 2024 non è passato inosservato. Tra gli spettatori interessati anche Lionel Messi, fresco vincitore dell'ultima edizione della Coppa America. La Pulce, attraverso le sue Instagram Stories, ha commentato laconicamente quanto successo nel finale del match dell'Albiceleste contro i pari categoria del Marocco: "Insolito". Tanto telegrafico quanto significativo.