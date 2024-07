Olimpiadi 2024, bufera in Argentina: ricorso per la partita contro il Marocco

Argentina-Marocco, cosa era accaduto?

La gara aveva avuto dell'incredibile: il direttore di gara, infatti, aveva annullato per fuorigioco il pareggio dell'Argentina realizzato nei minuti di recupero. A quel punto i tifosi del Marocco avevano invaso il campo e i giocatori erano rientrati negli spogliatoi, ma la gara non si è era conclusa. Bisognava ancora attendere il responso del Var per la rete del 2-2. La partita è ripresa due ore dopo con la rete annullata per fuorigioco e il finale incredibile prima del definitivo triplice fischio.