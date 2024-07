Olimpiadi: Gottardi/Menegatti sconfitte all'esordio

PARIGI-All'esordio nel torneo olimpico le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti sono state superate 1-2 (22-24, 21-9, 14-16) dalle spagnole Liliana/Paula. Una sconfitta maturata solo al tie break per le due azzurre protagoniste comunque di una brillante prestazione, con due set persi in volata ed un secondo parziale, il secondo, vinto in grande sicurezza. Un ko che fa male ma che non pregiudica il cammino delle nostre ragazze che avranno modo di rifarsi nel proseguo del torneo.