Nuova bufera arbitri nel judo: Lombardo fuori tra le polemiche dopo il caos Giuffrida

Lombardo estromesso: ora inizia la corsa al bronzo

E’ stata una giornata amara per Manuel Lombardo che ha perso il proprio combattimento nei quarti di finale contro il kosovaro Akil Gjakova. L’azzurro ha maturato la propria sconfitta per tre shido (sanzioni per infrazioni non gravi) inflitti dall’arbitro ungherese Gosdtonyi che ha sanzionato l’italiano al Golden Score per un falso attacco avvenuto a 1’13” dell’extra time. Manuel Lombardo ora tenterà di raggiungere almeno la finale per il bronzo della categoria 73 kg sfidando nei ripescaggi il canadese Margelidon.