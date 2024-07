Olimpiadi, altra delusione nel judo. Esposito: "Edizione stregata"

PARIGI (Francia) - "Sono deluso, sentivo già l'odore della medaglia. La immaginavo e non perché pensavo di essere più forte, ma ci credevo". Così Antonio Esposito dopo la finale terzo posto di judo persa contro Somon Makhmadbekov a Parigi 2024. "Tornare a casa senza medaglia fa male - ha aggiunto -. Purtroppo basta un errore per perdere. Sembra un'edizione stregata per il judo perché siamo la nazionale più forte di sempre, i ranking parlano chiaro. Speriamo bene nei prossimi due giorni".

Esposito, ennesima delusione di un'edizione stregata

Nel judo 81 kg delle Olimpiadi Parigi 2024, l'azzurro ha perso nella finalina dal tagiko Somon Makhmadbekov per ippon. Assieme a Makhmadbekov bronzo anche per il coreano Lee Joonhwan, mentre l'oro è andato a Takanori Nagase (che conferma il titolo di Tokyo), battendo in finale il georgiano Tato Grigalashvili, argento. Insomma, dopo le vicende legate a Odette Giuffrida e Manuel Lombardo (sulle quali è intervenuta anche la Fijlkam con un comunicato), è davvero un'edizione stregata per il judo italiano.