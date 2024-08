Parigi 2024, strepitosa Bellandi: è medaglia d'oro nel judo!

PARIGI (FRANCIA) - Giornata memorabile per i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi: dopo il trionfo di De Gennaro nella canoa slalom , la judoka Alice Bellandi ha vinto la medaglia d'oro nella categoria -78 kg. In finale l'azzurra ha battuto l'israeliana Inbar Lanir , sanzionata con tre shido. Per l'Italia è il quinto oro .

Judo, Bellandi d'oro come Quintavalle

Dopo aver eliminato l'ucraina Lytvynenko ai quarti e la portoghese Sampaio in semifinale, la 25enne bresciana ha letteralmente dominato la finale con l'israeliana Lanir fin dalle prime battute regalando la prima medaglia alla squadra azzurra di judo. Quella conquistata a Parigi è inoltre la seconda medaglia d'oro al femminile (la quinta in assoluto, ndr) ai Giochi dopo quella conquistata da Giulia Quintavalle a Pechino 2008.

Judo, Bellandi in lacrime: "Ho lavorato una vita intera per questo momento"

La judoka bresciana, fresca vincitrice della medaglia d'oro nella categoria -78 kg, ha esternato tutta la sua gioia al termine della finale vinta con l'israeliana Lanir: "Non so neanche se tutto questo sia vero", ha sottolineato in lacrime ai microfoni di Eurosport. "Troppo grande per essere vero. Tutte le notti l'ho sognato, ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere".