Bellandi, la nonna 96enne: "È un fenomeno, l'ho sempre saputo"

PARIGI (Francia) - "È un fenomeno sì, e l'ho sempre saputo". Così la signora Iole, 96 anni, commenta la vittoria della medaglia d'oro di Alice Bellandi. Iole è la nonna dell'azzurra di judo. Le ha pure scritto una lettera prima di partire per Parigi. "Non ho molto da lasciarti, ma la cosa più importante che ti lascio per sempre è l'esempio che ti ho dato" ha scritto la donna che vive a Roncadelle, paese nel Bresciano che ha centrato due ori - prima Di Gennaro e poi Bellandi - in 19 minuti.