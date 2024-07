Olimpiadi, Paltrinieri preoccupato dalle acque della Senna: “È una presa in giro”

PARIGI (FRANCIA) - Il bagno della sindaca Hidalgo due settimane prima dell'inizio dei Giochi di Parigi 2024 non ha fugato le perplessità sulla scelta di far disputare alcune delle gare olimpiche di fondo nelle acque libere della Senna . E nel giorno in cui gli stessi organizzatori hanno deciso di sospendere la sessione di allenamento di nuoto del triathlon - dopo aver fatto dei test sulla qualità dell'acqua del fiume che attraversa la Capitale francese e d'accordo con i rappresentanti del World Triathlon (oltre che con le autorità cittadine e regionali) - ci pensa il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri a rinfocolare la polemica.

Paltrinieri "preoccupato" per le gare olimpiche nella Senna

"Sì, siamo preoccupati - dice il campione olimpico dei 1500 stile a Rio 2016, che domani (29 luglio) debutterà negli 800 e poi qualche giorno dopo difenderà nella 10 km il bronzo di Tokyo 2020 -. Ma solo perché c’è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente freddo, probabilmente c’è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po' una presa in giro".