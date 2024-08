Paltrinieri diretta nuoto 10 km: Olimpiadi, segui finali e gare di oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la splendida medaglia di bronzo di Ginevra Taddeucci nella prova femminile, la 10 km di fondo maschile alle Olimpiadi di Parigi non regala medaglie agli azzurri. La gara, svolta nelle discusse acque della Senna, si chiude con il quarto posto di Acerenza , beffato nello sprint finale. Per Paltrinieri , dopo l'argento nei 1500 metri e il bronzo negli 800 metri, solo un nono posto. Occhi poi su Sofia Raffaeli nella finale della Ginnastica ritmica e alla finale 4x100 di Atletica con Marcell Jacobs . Segui la diretta e la cronaca della gara in tempo reale.

12:11

Taekwondo: Alessio ai quarti negli 80 chili

Simone Alessio vince il suo primo incontro del taekwondo 80 chili, a Parigi 2024, e accede i quarti. L'azzurro ha battuto 2-0 il kazako Batyrkhan Tolegauli. Tornerà a combattere alle 15.06 contro l'iraniano Meran Barkhordari.

12:08

Canoa: Tacchini in finale nel C1 1000

Carlo Tacchini, all'indomani dell'argento conquistato in coppia con Gabriele Casadei nel C2 500, si è qualificato per la finale nel C1 1000 alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro ha chiuso al quarto posto la semifinale, in 3'45"42, acciuffando l'accesso alla finale in programma alle 13.50.

12:06

Nuoto artistico: Cerruti ha la febbre, duo costretto a rinunciare

La Federnuoto ha annunciato la rinuncia al doppio di nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi per l'indisponibilità di Linda Cerruti. La plurimedagliata mondiale ed europea ha febbre alta e verte in condizioni che non le consentono di gareggiare. L'azzurra, non sostituibile, è risultata negativa al covid.

12:00

+++4x400, Italia ripescata per la finale!+++

Clamoroso ribaltone nelle qualificazioni della 4x400: la Nigeria viene squalificata (piedi oltre la linea) e dunque viene ripescata l'Italia, che sarà in finale! Ripescato anche il Sud Africa, che aveva subito un danneggiamento proprio dalla Nigeria.

11:54

Barontini ultimo nella sua batteria

Batteria durissima per l'azzurro, che chiude ultimo staccato dal gruppo.

11:50

Barontini nella terza batteria degli 800 metri

Terza batteria degli 800 metri: Simone Barontini parte in terza corsia.

11:46

Tecuceanu fuori dalla finale 800 metri

Nulla da fare per l'azzurro: il suo tempo non è più sufficiente per essere ripescato.

11:34

Tecuceanu terzo negli 800 metri

Chiude terzo Tecuceanu nella prima batteria degli 800 metri, con il tempo di 1:45.38: per la finale serve sperare nel ripescaggio.

11:29

4x400, la delusione degli azzurri: "È una sconfitta"

Queste le parole di Scotti: "L'episodio fa parte della staffetta, le spallate si danno e si prendono. L'ho presa forte ed ho perso qualcosina. Ma non sono riuscito a fare un tempo in linea con gli altri. Abbiamo lottato". Poi Sibilio: "Abbiamo personali migliori, è stata una batteria tosta. È stata una bagarre incredibile, ci aspettavamo molto di più: non sono contento". Gli fa eco Aceti: "Ci abbiamo creduto. Mi sono arrivate tante spinte, ho tirato qualche parolaccia dentro di me. È stato alluncinate". Infine Sito: "L'obiettivo minimo era la finale, non ne siamo stati capaci. È una sconfitta, ho fatto un tempo che mi rappresenta ma ci dispiace. Rimedieremo un giorno".

11:25

+++Farfalle in testa nella ginnastica a squadre+++

Grandissima prova delle Farfalle, che chiudono con 38.200 e volano in testa, centrando la finale. Difficoltà corpo libero 9.7, Difficoltà attrezzo 12.6, Artistico 8.450, Esecuzione 7.450.

11:21

4x400 maschile, Italia fuori

Nulla da fare per gli azzurri, che chiudono quarti e non realizzano un tempo sufficiente per essere ripescati.

11:19

4x400 maschile, Italia quinta

Scambio tra Aceti e Sibilio, Italia quinta ai 200 metri.

11:13

4x400 maschile, Italia in pista

Ecco in pista il quartetto azzurro. Quinta corsia con questo ordine: Sito, Aceti, Sibilio, Scotti.

11:11

4x400 maschile, tocca all'Italia

Si chiude la prima batteria dei 4x400 maschili, con il Botswana davanti a tutti seguito da Gran Bretagna e Stati Uniti. Ora tocca all'Italia nella seconda batteria.

10:57

4x400 femminile, quinto posto: niente finale

Il quartetto delle azzurre chiude al quinto posto e non riesce dunque a conquistare un posto in finale.

10:55

4x400 femminile, Italia settima a metà gara

Passaggio di Polinari a Trevisan ai 200 metri, con la settima posizione rimamendo comunque vicino al gruppetto.

10:46

4x400 femminile, Italia in pista

Gli Stati Uniti vincono per distacco la prima batteria, seguono la Gran Bretagna e la Francia. Ora tocca alle azzurre.

10:37

Atletica, tocca alla 4x400 femminile

Tra poco in pista la 4x400 femminile (Accame, Mangione, Polinari, Trevisan), inserita nella seconda batteria in corsia cinque.

10:30

Paltrinieri sulla Senna: "Strano che..."

"Una follia nuotare nella Senna? No, se i valori saranno buoni. Certo il fiume era sempre inagibile tranne che nei giorni delle gare quando tornava agibile. Che strano. Noi non sapevamo cosa aspettarci. Forse la location non era adatta alle mie caratteristiche". Queste le parole di Gregorio Paltrinieri sulla Senna.

10:25

Attesa per la 4x400: Italia tra poco in pista

Manca pochissimo per le batterie della 4x400, con l'Italia presente sia con la squadra femminile che quella maschile.

10:10

Ginnastica ritmica, l'Italia si esibisce per dodicesima

Ad aprire il programma delle qualificazioni a squadre è stata la Cina, l'Italia si esibirà per dodicesima.

10:05

Olimpiadi, tutti gli azzurri in gara oggi

Mentre nelle qualificazioni si esibisce la Cina, iniziano anche le qualificazioni del trampolino 10 metri con Giovannini e Larsen. Tutto il programma della giornata con tutti gli italiani in gara oggi. LEGGI TUTTO

10:00

Ginnastica ritmica, ora le qualificazioni a squadre

In attesa della finale individuale, tocca al debutto delle Farfalle nelle qualificazioni del concorso generale a squadre.

9:52

Ginnastica ritmica, attesa per Raffaeli e Baldassarri

Nuova possibilità di medaglia per l'Italia, oggi con la finale di ginnastica ritmica che vede la presenza di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri.

9:42

Paltrinieri criptico sul futuro: "Ultima gara? Non lo so"

Queste le parole di Gregorio Paltrinieri: "È stata molto complicata. Gara difficilissima. Io e Mimmo non avevamo mai provato il fiume. È un mese che scarico, gli specialisti sono arrivati con una preparazione migliore e poi ho fatto veramente tanta fatica a nuotare a favore di corrente. Io oggi sono sempre stato attaccato a un filo che poteva rompersi. Non riuscivo ad aumentare la frequenza e trovare il mio ritmo. Non ce l'ho fatta, peccato. Adesso è difficile, mi dispiace per questa gara dove speravo di far bene. Faccio i complimenti agli altri e mi dispiace tanto per Mimmo. Speravo lui potesse arrivare a podio. La mia Olimpiade fino ad oggi molto buona. Non sono arrivato prontissimo a questa gara. E adesso? Non lo so, potrebbe succedere di tutto. Sicuramente mi fermerò tanto, ho bisogno di mesi per rimettermi in sesto. Poi vediamo: non so dirti se è stata la mia ultima gara. L'unica cosa di cui sono sicuro è che ho bisogno di fermarmi, è stato un triennio super impegnativo. Troppi momenti dove ho sofferto tanti. Devo prendere una decisione sul futuro".

9:35

Acerenza: "Ci ho provato, sono comunque contento"

Queste le parole di Domenico Acerenza: "Sinceramente non so che dire, sono morto. Ho dato tutto, mi sono divertito è dire poco. È stata una gara con tanta tattica, ho fatto tutto quello che era in mio possesso. Ho fatto uno strappo per riprendere i primi due, speravo nessuno mi affiancasse perché ero morto. Quando ho visto Betlhem ho cercato di resistere, ma ero già oltre tutte le mie forze. Non so chi mi ha dato la forza di arrivare fino alla fine. Ci ho provato, ce l'ho messa tutta, non mi posso recriminare nulla. L'ultimo mese è stato difficile con questo problema alla spalla, ma volevo comunque essere qui. Sono soddisfatto. Indubbiamente era la gara che avevo preparato. Sono super contento di come è andata, è comunque un quarto posto alle Olimpiadi. Ho cercato di isolarmi e fare il mio meglio".

9:25

Delusione Acerenza, male Paltrinieri

Tanta delusione per Acerenza, battuto per una questione di centimetri da Betlehem nella volata finale. Male invece Paltrinieri, che chiude nono e a più di un minuto di distanza da Rasovszky.

9:21

+++Acerenza beffato nel finale, Paltrinieri nono+++

Rasovszky chiude davanti a tutti, seguito da Klemet. Acerenza beffato nello sprint finale: Betlehem chiude terzo con un sorpasso al fotofinish. Crolla nel finale Paltrinieri: chiude nono.

9:17

Paltrinieri si stacca, Acerenza soffre

Ancora Rasovszky e Klemet in testa, poi Acerenza che viene attaccato da Betlehem. Si stacca Paltrinieri, ora quinto. Manca poco alla fine della gara.

9:13

Paltrinieri e Acerenza ora molto vicini

Il gruppetto di testa stacca gli inseguitori: è una lotta tra Rasovszky, Klemet, Acerenza e Paltrinieri per le medaglie.

9:09

Acerenza spinge, Paltrinieri quarto

Ancora in testa Rasovszky e Klemet, con sette secondi di vantaggio, a lottare per l'oro. Segue Acerenza che spinge per recuperare. Più indietro Paltrinieri per ora, al quarto posto.

9:05

Paltrinieri e Acerenza lottano

Ora prendono il comando Rasovszky e Klemet, con Paltrinieri e Acerenza che li inseguono a qualche metro di distanza.

9:02

Incredibile: Acerenza secondo e Paltrinieri terzo

Incredibile prova di forza degli Azzurri: Acerenza è secondo, Paltrinieri terzo. Wellbrock scivola in basso, il tedesco appare stanco. In testa c'è sempre l'ungherese Rasovsky, un osso durissimo

8:57

Paltrinieri reagisce ed è secondo

Paltrinieri reagisce ed è secondo. Bravissimo Greg a nuotare controcorrente, senza cuffia: le immagini di lui che lotta con la Senna, se stesso e gli avversari sono bellissime

8:55

Corrente fortissima nella Senna

Nella Senna c'è una corrente fortissima, gli atleti cercano di piazzarsi all'interno per evitarla. Le posizioni di testa cambiano continuamente

8:52

Dieci km di fondo, come è la situazione a due giri dal termine

A due giri dal termine prima dell'imbuto finale in testa c'è ancora l'ungherese Rasovsky. Poi Wellbrock e Paltrinieri. Klemet quarto, Acerenza quinto

8:46

Paltrinieri e Acerenza faticano ma lottano per il podio

Sei secondi per Paltrinieri, 8 per Acerenza: i due azzurri faticano a riprendere i primi due ma lottano - e tanto - per il podio.

8:31

A metà gara Greg è terzo e Acerenza è quarto

A metà gara (tre giri su sei) Paltrinier è terzo e Acerenza è quarto

8:21

Paltrinieri terzo a metà del secondo giro

Sei giri da ponte a ponte, a metà del secondo giro c'è in testa sempre Rasovsky, seguito da Wellbrock. Poi i due azzurri Paltrinieri e Acerenza. Il gruppo compatto in fila indiana sembre a ridosso della banchina, la sensazione è che Greg non voglia lasciar andare i due davanti

8:15

Nella 10 km nella Senna chi sono gli atleti in testa

Wellbrock, Paltrinieri, Acerenza e Rasovsky: sono questi gli atleti nelle prime quattro posizioni, è battaglia spalla a spalla

8:07

Super Acerenza che risale al terzo posto

Mentre Paltrinieri resta imbottigliato nel traffico e non riesce a scalare, per ora, posizioni, gara gigantesta di Acerenza che è terzo. In testa c'è Rasovsky, secondo Wellbrock

8:01

Paltrinieri sbatte sulla boa di virata

Paltrinieri sbatte sulla boa di virata e perde una posizione, problemi anche con la cuffia ma Greg rimane agganciato ai primi

7:54

Paltrinieri lotta ed è secondo

Gregorio Paltrinieri scala e al momento è secondo, settimo Acerenza. Greg spinge

7:45

Paltrinieri e Acerenza nei primi cinque

Fin dalle prime bracciate l'impressione è che sia una gara dal ritmo forte. Nelle prime cinque posizioni ci sono due azzurri. Paltrinieri è terzo dietro Wellbrock (tedesco, il rivale più accreditato) e Rasovszky (Ungheria). Acerenza è quinto

7:43

Atleti a caccia della sponda

Come già accaduto ieri in occasione della gara femminile gli atleti cercano di evitare le correnti del fiume per andare a nuotare verso la sponda. C'è pubblico

7:32

+++ Via alla 10 km +++

In perfetto orario si inizia: via alla 10 km di fondo nella Senna. L'Italia pone tutte le sue speranze di medaglia in Paltrinieri e Acerenza

7:28

Iniziano le presentazioni

Gli atleti sono pronti a buttarsi nella Senna per iniziare la gara 10 km: via alle presentazioni

7:16

Alle 7.30 via alla gara

Tutto pronto per la partenza della 10 km: si parte alle 7.30. A Parigi c'è il sole

7:11

Senna inquinata: i test che allarmano gli atleti

Poco prima dell'inizio delle gare sulla Senna, sono stati effettuati dei test per verificare lo stato delle acque. I risultati sono stati clamorosi (LEGGI TUTTO)

7:01

Paltrinieri e la scelta di non allenarsi nella Senna

Alla vigilia della gara, il campione azzurro ha deciso di non allenarsi nella Senna. Il ct Ribaudo ha spiegato: "Abbiamo preferito evitare problemi ed eventuali contaminazioni" (LEGGI TUTTO...)

