Magnini: "Con le Olimpiadi al 2021 mi si è accesa la scintilla"

POLIGNANO A MARE - Filippo Magnini, dopo essersi liberato delle accuse di doping, per le quali era stato condannato inizialmente a 4 anni di squalifica, pensa alle prossime Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021. Il nuotatore azzurro, a margine della 19a edizione del festival "Il libro possibile", sostenuto da Pirelli, in programma a Polignano a Mare fino a sabato, ha confessato: "Spostare le Olimpiadi di un anno probabilmente ha accesso in me la scintilla, il pensiero, forse di potermi ributtare, ma per ora è solo un pensiero e mi voglio godere l'estate. Adesso il mondo si sta riaprendo, avrò modo di pensare, poi a settembre deciderò".