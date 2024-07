Olimpiadi 2024, Martinenghi strega tutti con il nuovo look

Tutta la carica degli azzurri del nuoto. Non si nascondono gli azzurri che debutteranno in vasca ai Giochi di Parigi il 27. Oggi le stelle della piscina azzurra hanno incontrato la stampa ed era impossibile non notare un Nicolò Martinenghi biondo platino. A Tokyo ha portato a casa due bronzi, stavolta proverà a ripetersi, magari con un metallo più prezioso, ma non sarà facile: "Il capello è di platino- chiarisce subito - né oro né argento. Sto bene anche se è tutto un po' caotico, devo entrare nei meccanismi. La piscina è molto bella, meno profonda delle altre".