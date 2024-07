Ludovico Blu Art Viberti, chi è, perché si chiama così e il papà giornalista

Sarà costretto allo spareggio per entrare in finale Ludovico Blu Art Viberti. Il ragazzo di Torino in rete è cercatissimo anche per il nome particolare. Figlio di Giorgio, cronista sportivo de La Stampa, Viberti ha raccontato come mai si chiami in questo modo così particolare: "Mio papà voleva chiamarmi Blu poi ha raggiunto un compromesso con mia mamma per Ludovico; Art è il diminutivo di Arturo, mio nonno paterno", le sue parole al Corriere della Sera.