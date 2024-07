Nuoto, Marco Mengoni tifoso speciale: il gesto a sorpresa per la staffetta

Marco Mengoni è in questi giorni a Parigi, ospite di Omega, per assistere ad alcuni eventi. Venerdì la cerimonia inaugurale, ieri il tifo per i ragazzi della staffetta azzurra alla Defense Arena. Mengoni è stato riconosciuto da alcuni tifosi e turisti presenti e a tutti ha riservato un saluto. Ma il saluto più grande il campione azzurro lo ha dedicato alla staffetta 4x100 che ha conquistato un bellissimo bronzo. Il cantante ha tifato ed esultato con la bandiera azzura come un qualsiasi tifosi e per questo ha ricevuto tanti apprezzamenti, federazione compresa.