Matteo Giunta e la dedica d'amore a Federica Pellegrini: "Stasera non ci sarai"

PARIGI (FRANCIA) - Grande attesa alla 'Defense Arena' per la finale olimpica dei 200 stile libero femminili, la gara che nelle ultime edizioni ha avuto la sua 'regina' indiscussa in Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice azzurra in questi giorni è a Parigi con il marito Matteo Giunta, a sua volta ex nuotatore e adesso tecnico federale che sui social le ha dedicato un romantico post pubblicato proprio a poche ore dalla 'sua' gara.