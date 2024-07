Ceccon show: le lacrime, la gag in tv, i fischi e la depilazione scaramantica

Alla fine è umano anche Thomas Ceccon . O forse no, visto che l'uomo da battere nei 100 dorso (come si era autodefinito) ha regalato all'Italia, dopo Martinenghi, un altro oro nel nuoto e un'altra notte magica. Meravigliosa. Quando, alla Rai, parla dell'intervista con poche parole fatta a Eurosport e cita il canale olimpico rivale fa ridere tutti per la spontaneità. Quando poi sale sul podio gli occhi lucidi vengono anche a lui: perché puoi vincere tanto, puoi scherzare, puoi ridere, puoi prepararti le interviste (e lui ammette di averlo fatto) e puoi rimanere muto. Ma quando vinci l'oro olimpico, con tutta la pressione del favorito addosso, non puoi non emozionarti. E magari pure ripensare a qualche fischio arrivato dalla Defense Arena al momento della presentazione. "Speriamo li abbia sentiti", commenta un italiano in tribuna. Perché Ceccon con queste cose si carica. E infatti ha vinto.

Ceccon, tutte le parole dopo l'oro alle Olimpiadi 2024

Felice, in zona mista è commosso come e quando era sul podio: quando dice che pensa ai sacrifici fatti dalla famiglia (papà infermiere), dall'allenatore e dagli amici, quando dice che dedica la medaglia a se stesso e quando dice che "magari non è il massimo, ma io devo pensare come se non avessi fatto niente. Stasera me la godo, spero che gli altri mi aspettino in camera per giocare a carte o cazzeggiare, ma poi si riparte perché ci sono i 200. Oggi ho cambiato strategia, sono passato forte e ho aumentato anche il riscaldamento. E' andata bene, ho realizzato il mio sogno da bambino". E allora sì, ci si può anche commuovere.

La depilazione e Martinenghi

Infine: Ceccon ha detto di essersi depilato per la prima volta il petto e la seconda volta le braccia: ha portato bene. Poi ha ammesso di scherzare quando ha detto che Martinenghi aveva avuto un po' di culo: "Anzi - ha voluto chiarire - gli ho detto prima della gara che poteva farcela". E si emoziona, ancora un po'.