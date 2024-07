Ceccon mito del nuoto azzurro: oro nei 100 dorso alle Olimpiadi 2024

PARIGI (Francia) - A 23 anni, Thomas Ceccon corona una carriera fantastica vincendo l'oro olimpico nei 100 dorso, dopo aver conquistato il titolo mondiale, nel 2022, e il primato mondiale della distanza con il tempo di 51"60. Oggi, all'ex "testa calda" del nostro nuoto, è bastato nuotare in 52" netti per conquistare il titolo di Parigi 2024, davanti al cinese Jiayu Xu, argento in 52"32 e allo statunitense Ryan Murphy, bronzo in 52"39.