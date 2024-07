Pilato beffata nei 100 rana a Parigi 2024: bronzo a un centesimo

PARIGI (Francia) - Non vuole farsi rovinare la festa olimpica Benedetta Pilato , nonostante la bruciante beffa nei 100 rana, la sua gara preferita dopo gli anni di crescita nei 50. La 19enne pugliese chiude la finale al quarto posto, dopo una seconda vasca in rimonta, mancando il podio di un solo centesimo. Il titolo olimpico va alla sudafricana Tatjana Smith con il tempo di 1'05"28, argento alla cinese Qianting Tang in 1'05"54 e bronzo all'irlandese Mona McSharry in 1'05"59, davanti all'azzurra Pilato, che ha toccato in 1'05"60.

Il commento di Pilato

"Quando ho letto un centesimo ho detto 'non ci posso credere'. Non me lo merito proprio. Però è un quarto posto alle Olimpiadi che per me vale come l’oro - così Pilato dopo il quarto posto nei 100 rana - rispetto alla gara di ieri penso che sia l'opposto di quello che ho fatto in questi giorni, sono riuscita a tirare fuori due palle così. Se posso dirlo. E sono molto contenta di questo. Ci ho creduto sempre". A Raisport la pugliese spiega: "Mi dispiace, ma sono lacrime di gioia. Sono troppo contenta, è il giorno più bello della mia vita".