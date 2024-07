Paltrinieri, Rossella Fiamingo e Diletta Leotta: cosa è successo dopo le medaglie

Da una parte ci sono loro, due ragazzi di trent'anni che ieri sera hanno realizzato il sogno di una vita: vincere, anche per metterle nella loro casa romana, due medaglie olimpiche. Oro per Rossella Fiamingo, bronzo per Gregorio Paltrinieri. Quando hanno terminato le rispettive gare hanno subito chiesto l'uno dell'altro: lei ha voluto sapere dal presidente Malagò come fossero andati gli 800 di Greg, lui ha immediatamente cercato di videochiamarla: "Ma non mi ha risposto ai messaggi, non so dove sia finita". Quando si sono incrociati, prima al telefono e poi dal vivo, l'emozione è stata enorme. Si sono abbracciati, emozionati e commossi. Hanno posato insieme e postato, per la gioia dei follower. Anche oggi sarebbero dovuti venire insieme a casa Italia ma poi si sono divisi: lui ad allenarsi, lei a riposare. Verrà stasera, con le compagne campionesse, e forse è giusto così.