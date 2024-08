Olimpiadi, alloggi invivibili al Villaggio, Ceccon sceglie una soluzione inaspettata

PARIGI (Francia) - Sarà un’Olimpiade indimenticabile per Thomas Ceccon . Il trionfo e la vittoria dell’oro rappresenteranno la parte piacevole del ricordo, quella spiacevole sarà rappresentata dalle numerose disavventure che gli atleti continuano ad affrontare. Il nuotatore qualche giorno fa aveva denunciato davanti alle telecamere la disorganizzazione della manifestazione francese e i disagi del Villaggio Olimpico e delle difficoltà a cui gli atleti sono costretti a far fronte nei loro alloggi.

Alloggi invivibili, Ceccon dorme all’aperto

Dalle parole, il nuotatore è passato ai fatti. Il caldo insopportabile e la mancanza di aria condizionata all’interno delle stanze degli atleti ha spinto il nuotatore azzurro a lasciare la propria abitazione per trovare un giaciglio di fortuna all’interno del Parco del Villaggio Olimpico. La scena non è passata inosservata al canottiere arabo Husein Alireza che ha postato il video in una storia su Instagram che in breve è diventata virale sui social.