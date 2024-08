Paltrinieri vince l'argento, diretta nuoto: finale 1500 stile libero Olimpiadi, segui LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Gregorio Paltrinieri dopo il pazzesco bronzo negli 800 (primo italiano di sempre nel nuoto a salire sul podio in tre Olimpiadi consecutive e ad aver conquistato quattro medaglie individuali) conquista anche la medaglia d'argento nella finale dei 1500 stile libero . Ultime finali del nuoto, con il fenomenale francese Leon Marchand che conquista il bronzo nella 4x100 misti, arrivando a quota cinque medaglie dopo i quattro ori già messi al collo in questi Giochi di Parigi 2024 . Segui la diretta della giornata.

19:44

Paltrinieri: "Senna? Mi preoccupa"

"Le medaglie olimpiche sono un po' sparse, questa è la quinta. Non mi lego così tanto agli oggetti materiali, ma alle emozioni. Pubblico meraviglioso, piscina un grande successo. Il palazzetto è enorme, non ho mai visto qualcosa del genere. Sono contento. Villaggio Olimpico? Ci sono state un po' di difficoltà, tanti atleti sono usciti. Niente aria condizionata e trasporti lenti. Cerco di ricordarmi solo delle cose belle. Adesso mi riposo, sono stati giorni molto intensi. Poi l'ultima grande spinta per la 10km. Senna? Mi preoccupa. Non abbiamo notizie. Alcuni giorni l'acqua è buona e altri no. Sarà una gara strana, senza troppi punti di riferimento. Ottimismo? C'è sempre. Ero venuto qua pensando di potermela giocare. Un conto è pensarlo, un conto è farlo. Ho fatto di tutto per fare il risultato migliore: mi rende orgoglioso. È stato difficile a livello mentale, ed è stato più difficile il 1500 dell'800. C'erano tante aspettative e responsabilità".

19:40

Stati Uniti d'oro e nuovo record del mondo!

Record del mondo migliorato e medaglia d'oro per le americane, protagoniste di una staffetta perfetta. Segue l'Australia, argento, e poi la Cina con il bronzo.

19:35

Olimpiadi, ora la 4x100 mista donne

È il momento dell'ultima gara del nuoto in vasca olimpico di Parigi 2024, ovvero la 4x100 mista donne. Pesa ancora la squalifica dell'Italia, non presente in questa finale.

19:29

Paltrinieri premiato con l'argento

Salgono sul podio Finke, Paltrinieri e Wiffen per la premiazione dei 1500 stile libero. L'azzurro riceve la medaglia d'argento, suon l'inno americano per il trionfo di Finke.

19:23

Francia beffata nel finale

La Cina si prende la medaglia d'oro in 3’27″46, davanti agli USA con 3’28″01. Solo bronzo per la Francia, beffata nell'ultima vasca, con 3’28″38.

19:19

4x100 mista uomini, oro Cina e Francia beffata

Gara entusiasmante e con la Francia che sembra imporsi al primo posto. Poi nell'ultima vasca rimonta Pan per la Cina, che vince l'oro. Secondi gli Stati Uniti, argento e poi i francesi con la medaglia di bronzo.

19:13

Olimpiadi, ora tocca ai 4x100 misti uomini

Penultima finale del nuoto olimpico, ovvero la 4x100 mista uomini. Grande attesa per il francese Leon Marchand, accolto da applausi e cori dal pubblico di casa.

19:12

Finke nuovo record, Paltrinieri tiene a distanza Wiffen

L'americano ha chiuso in 14’30″67, battendo il record precedente di Sun. Paltrinieri chiude in 14’34″55, tenendo a distanza l’irlandese Wiffen in 14’39″63 e medaglia di bronzo.

19:10

Paltrinieri, è record alle Olimpiadi

Con questo argento Gregorio Paltrinieri diventa l'italiano con più medaglie nella storia del nuoto alle Olimpiadi.

19:05

Paltrinieri: "Sono contentissimo. Ho la febbre da tre giorni"

Queste le parole di Gregorio Paltrinieri: "Sono contentissimo. Ho fatto lo stesso tempo con cui ho vinto a Rio, è incredibile. Mi sono trovato un po' impreparato con Finke partito così forte. Sono veramente contento. Record? È la quinta medaglia olimpica, è incredibile. Non ci avrei mai scommesso. Ogni volta che finisce un'Olimpiade penso sempre che non arriverò a quella dopo, e invece sono qui. Sono stato molto costante, ci sono momenti difficili ma ho sempre continuato a credere in me stesso. Non ho finito, manca la 10km. Adesso qualche giorno di riposo. Sono tre giorni che ho la febbre, credo da stress per tutte queste gare. È stato veramente tutto molto difficile".

18:58

Paltrinieri, grandissimo argento nei 1500sl

L'azzurro vince un'altra medaglia a Parigi 2024, conquistando l'argento nei 1500sl dopo il bronzo negli 800. Prestazione fantastica di Paltrinieri, che si è però dovuto arrendere davanti ad un clamoroso Finke che ha anche battuto il record del mondo.

18:55

+++PALTRINIERI VINCE L'ARGENTO NEI 1500 STILE LIBERO+++

Si chiude la finale del 1500 stile libero: Gregorio Paltrinieri vince l'argento! L'azzurro chiude alle spalle dell'americano Finke, che si prende l'oro e il record del mondo.

18:54

Paltrinieri secondo ma lotta ancora

Ultima vasca della finale con ancora l'americano Finke davanti a tutti. Paltrinieri lo segue stretto e lotta, con il secondo posto ormai assicurato.

18:51

Paltrinieri difende il secondo posto e ci prova

Mancano 400 metri alla fine. Finke è in fuga a 1.42, segue Paltrinieri che sta staccando l'irlandese Wiffen per difendere il secondo posto.

18:50

Paltrinieri rimane vicino a Finke

Mancano 600 metri alla fine, con Paltrinieri che continua a spingere ma anche Finke risponde, e si porta ora a +0.97.

18:47

Paltrinieri lotta e si avvicina

Mancano 800 metri alla fine, con Paltrinieri che sta aumentando l'intensità portandosi a soli 7 decimi di distanza da Finke. Più staccati gli altri rivali.

18:45

Paltrinieri ancora alle spalle di Finke

Dopo 500 metri Paltrinieri si trova ancora al secondo posto alle spalle di Finke, che sta provando a scappare con un +1.20 di vantaggio.

18:42

Paltrinieri secondo dopo i primi 100 metri

L'azzurro c'è e lotta, ritrovandosi al secondo posto dopo i primi 100 metri. Davanti a lui, staccato di +0.55 c'è l'americano Finke che prova a scappare.

18:40

Inizia la finale 1500sl!

Tensione alle stelle: inizia la finale dei 1500 stile libero.

18:39

Paltrinieri entra nell'arena

Paltrinieri fa il suo ingresso accolto dagli applausi del pubblico. L'azzurro partirà nella corsia numero cinque.

18:36

1500sl, è il momento di Paltrinieri

Ora si libera la vasca per la finale dei 1500sl uomini con Gregorio Paltrinieri.

18:34

Sjoestroem oro nei 50sl libero

La svedese conferma le attese della vigilia e vince la medaglia d'oro. Seguono l'australiana Harris e la cinese Yufei.

18:33

50sl donne, si parte!

Inizia la finale dei 50sl libero donne, Sjoestroem grande favorita in corsia numero 4.

18:28

Olimpiadi, tutto pronto alla Defense Arena

Si scalda il pubblico della Defense Arena: stanno per iniziare i 50 stile libero donne, poi i 1500 stile libero uomini con Gregorio Paltrinieri.

18:15

Olimpiadi, dopo Paltrinieri le due finali miste

Alle 18:37 sarà il momento della finale dei 1500 stile libero con Gregorio Paltrinieri come protagonista. Dopo l'azzurro toccherà alle due finali 4x100 miste, prima uomini e poi donne, senza però nessun italiano presente.

18:00

Si inizia con i 50sl donne

Ad aprire il programma della nona e ultima giornata del nuoto olimpico sarà la finale dei 50 stile libero donne, con Sarah Sjoestroem grande favorita dopo il trionfo sui 100. Accreditate a contenderle il titolo, Gretchen Walsh, Kasia Wasick e Shayna Jack.

17:50

Da Paltrinieri a Ceccon: villaggio olimpico bocciato

Non è piaciuto agli atleti il villaggio olimpico di Parigi 2024 e gli italiani non hanno fatto eccezione. Soprattutto i nuotatori si sono lamentati senza mezzi termini, in particolare Gregorio Paltrinieri lo ha bollato come "il peggiore mai visto", mentre Thomas Ceccon ha preferito dormire in giardino.

17:40

Finale 1500 metri stile libero: chi sono gli avversari di Paltrinieri

Sarà una finale di altissimo livello quella olimpica dei 1500 metri, alla quale Gregorio Paltrinieri si è qualificato con il secondo miglior tempo (14'42"56), preceduto solamente dall'irlandese Daniel Wiffen, oro olimpico negli 800, che lo ha affiancato in batteria (14'40"34). In vasca, alla Defense Arena, scenderanno anche il tunisino Ahmed Jaouadi (14'44"20), i francesi David Aubry (14'44"90) e Damien Joly (14'45"52), l'altro tunisino Kuzey Tuncell (14'45"27), lo statunitense e argento olimpico negli 800, Bobby Finke (14'45"31) e l'ungherese David Betlehem (14'45"59) che sarà uno degli sfidanti di Paltrinieri anche nella 10 km in acque libere insieme all'esordiente Wiffen.

Ecco la griglia di partenza:

1) Damien Joly (Francia)

2) Kusey Tuncelli (Turchia)

3) Ahmed Jaouadi (Tunisia)

4) Daniel Wiffen (Irlanda)

5) Gregorio Paltrinieri (Italia)

6) David Aubry (Francia)

7) Bobby Finke (Usa)

8) David Betlehem (Ungheria)

17:30

Il programma dell'ultima giornata

Cala il sipario sul nuoto per quanto riguarda Parigi 2024 con una serata tutta da vivere, tra Greg Paltrinieri che, dopo aver fatto la storia, vuole entrare nella leggenda, come Leon Marchand, il fenomeno contemporaneo, a caccia della quinta medaglia. Ecco il quadro delle gare in programma:

Ore 18:30 - finale 50 stile libero donne

Ore 18:37 - finale 1.500 uomini (Paltrinieri)

Ore 19:10 - Finale 4x100 misti uomini (Leon Marchand)

Ore 19:32 - Finale 4x100 misti donne

17:20

Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero: dove vederlo in tv e in streaming

La finale olimpica dei 1500 metri stile libero alla quale parteciperà anche l'azzurro Gregorio Paltrinieri, come tutte le gare di nuoto e delle altre discipline protagoniste di Parigi 2024, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Sarà poi visibile su Eurosport (canale disponibile via satellite su Sky) e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

Defense Arena, Parigi