Paltrinieri senza parole quando vede la foto di Tamberi: "Ma davvero?"

Quando Gregorio Paltrinieri arriva in zona mista con la medaglia d'argento al collo - bella, bellissima - è felice come non mai. Poi, quando viene a sapere delle condizioni di Tamberi e soprattutto vede la foto di Gimbo in ospedae, rimane senza parole. "Ma davvero?", dice mentre osserva più volte l'immagine. Lo stupore di Greg è quello di tutti gli italiani che aspettavano per oggi il portabandiera e capitano azzurro.