Paltrinieri rivede la gara a Casa Italia: il dolce abbraccio con Rossella Fiamingo

"Non sono lucido per decidere. Ora mi riposo, poi si vedrà". Smaltita la delusione per. il nono posto nella 10 km, Gregorio Paltrinieri si presenta sorridente e felice a casa Italia. Con lui il presidente Fin Barelli e la fidanzata Rossella Fiamingo. La premessa è che la delusione è più sua che degli altri perché chi lo incontra vede un ragazzo e campione straordinario, il più vincente del nuoto azzurro. Greg questo lo sa come sa che i prossimi mesi saranno quelli delle decisioni: "Ma ora non posso decidere che fare. Ci penserò, vivere questa esperienza è stato bello, persino la Senna, di cui avevo tanto parlato male, mi è piaciuta e avevo qui tutte le mie persone. Alla fine è stato spettacolare, peccato per la gara".