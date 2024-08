LeBron James, che gaffe: pensa che l'ovazione sia per lui invece la verità è un'altra

L'Arena di Bercy ieri era strapiena, non c'era spazio neppure per uno spillo. Non è difficile capire perché: prima gioca la Francia padrone di casa poi tocca, per la prima volta a Parigi, agli Usa di LeBron James che strapazzano il Brasile. Durante la partita, però, c'è una scena diventata immediatamente virale: LeBron sente il pubblico acclamare qualcuno, sembra che il coro sia "LeBron LeBron" per cui la stella del basket mondiale prima guarda il tabellone poi ringrazia. Come? A modo suo.