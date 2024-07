Olimpiadi, allarme Covid nella pallanuoto: positive cinque giocatrici dell'Australia

PARIGI (FRANCIA) - Scatta l'a llarme Covid per l' Australia femminile di Pallanuoto che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi al via venerdì 26 luglio: cinque giocatrici sono infatti risultate positive . Anna Meares , chef de mission del team, ha però precisato che i casi Covid "sono limitati alla squadra di pallanuoto e ha aggiunto che le atlete interessate potranno tornare ad allenarsi quando staranno meglio . Trattiamo il Covid in modo non diverso da qualsiasi altra malattia respiratoria, ma vogliamo assicurarci che anche i nostri protocolli funzionino e che affrontare queste malattie e minimizzarle sia parte integrante di ogni Olimpiade".

Olimpiadi, il protocollo anti-Covid dell'Australia

I protocolli della Nazionale australiana includono non solo l’uso di maschere ma anche l’isolamento dei positivi dagli altri membri della squadra al di fuori dell’allenamento. Tutta la squadra è stata inoltre sottoposta a tampone: "Più in generale, abbiamo in atto il nostro protocollo sulle malattie respiratorie e ci siamo confrontati con tutte le squadre che arrivano nel nostro villaggio", sottolinea Anna Meares. "Due regole fondamentali affinché le pratiche igieniche davvero semplici siano efficaci. E se non ti senti bene o hai qualche sintomo, fai il test", aggiunge la chef de mission australiana. Parigi è inoltre la prima Olimpiade - dai Giochi estivi di Tokyo del 2021 alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 - a essere organizzata in bolle Covid con rigorosi protocolli di test.