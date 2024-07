Francia-Italia diretta pallanuoto donne: segui la gara alle Olimpiadi LIVE

PARIGI (Francia) - Esordio del Setterosa alle Olimpiadi di Parigi: avversarie di turno le padrone della casa della Francia che rappresentano probabilmente l'ostacolo meno ostico del lotto, visto che nel gruppo B, quello delle azzurre, sono state inserite anche Grecia, Spagna e, soprattutto, Stati Uniti, favoritissima per l'oro olimpico. Vietato sbagliare, quindi, contro le transalpine, in vista dei prossimi impegni e in vista del passaggio del turno. Ai quarti accederanno le prime quattro squadre dei due gruppi. La fase a gironi va in scena all'Aquatics Centre, mentre dai quarti di finale in poi si gioca all'Arena La Défense.