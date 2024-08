Caos Italia-Ungheria, c'è il ricorso al Tas: "Ragazzi del Settebello disperati"

Il Settebello, e tutta le Federnuoto, non ci stanno. Per questo è previsto un nuovo ricorso al Tas dopo che oggi è stato respinto quello presentato per rigiocare la partita. Alle 14.10 la giuria di appello ha infatti respinto il ricorso della Federnuoto motivandolo esclusivamente "On World Aquatics Competetion Regulations 13.1.1 and 20.3.7" (competetion scritto con la e, per la cronaca). L'articolo 13.1.1 riguarda le norme che disciplinano ricorsi e appelli; il 20.3.7 non risulta esistere. Inoltre non viene comunicata alla Federnuoto nessuna squalifica comminata a Condemi, che quindi potrebbe essere regolarmente in vasca nella prossima partita. Alle 18:51 la Federazione riceve le motivazioni argomentate che, tra l'altro, evidenziano la mancanza di violenza nell'azione di Condemi, limitate riprese video disponibili per gli arbitri che altrimenti avrebbero potuto decidere diversamente, l'impossibilità di ripetere la partita per decisioni che coinvolgono il VAR secondo i regolamenti in vigore. Questa sequenza di incongruenze inducono la Federnuoto a presentare ricorso al Tas. Con poche speranze, se non nulla, ma qualcosa va fatto.