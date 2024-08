Italia-Ungheria, il documento che da ragione all'Italia: il gol di Condemi era regolare

Il gol del 3-3 segnato da Condemi contro l'Ungheria era valido : il Management Committee ha smentito arbitri, delegati e VAR ed ha confermato che l'azzurro non ha commesso falli sull'avversario e non doveva essere espulso. L'Italia non avrebbe dovuto giocare 4 minuti in meno , i magiari non avrebbero dovuto beneficiare del rigore del 4-2.

Il documento che da ragione all'Italia

Il documento redatto dalla commissione composta dal presidente della European Aquatics Antonio Silva e da Joo Hee Park ed Erik Van Heijningen (coordinatori della giuria di appello) si riferisce ai provvedimenti da adottare in relazione all'espulsione di Condemi per gioco violento. Nella relazione si legge che "dopo aver preso in considerazione le circostanze del caso e aver esaminato il video disponibile dell'azione, il Management Committee non può concludere che ci sia stato un intento malevolo nell'atto di tirare la palla da parte del Sig. Condemi, la cui mano ha colpito il volto dell'avversario. Pertanto il Sig. Condemi non sarà escluso da altre partite del torneo per questa azione".