Retroscena Settebello: come nasce la protesta e il gesto dei giocatori spagnoli

Sono stati i giocatori, d'accordo con il ct Campagna, a decidere di voltare le spalle agli arbitri durante l'inno per protesta dopo quanto successo contro l'Ungheria. Una protesta che, via social, sta facendo il giro del mondo. Qualcuno pensava che fosse stata la Federazione a decidere, in realtà è stato un gesto spontaneo che la squadra ha voluto fare nonostante la batosta delle ultime ore. "I giocatori sono devastati", filtra dal ritiro azzurro. E filtra anche che più di qualcuno si è chiesto: "Ma che giochiamo a fare?". Per dare un segnale: corretto, libero, forte e potente. A Parigi, alla Defense Arena, sono arrivati applausi a non finire per l'Italia perché il pubblico così aveva deciso, indipendentemente dalla scelta del Settebello di protestare in maniera così plateale.