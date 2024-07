Olimpiadi: Balaso ' abbiamo le qualità per fare bene '

PARIGI - Due giorni all’esordio della Nazionale Maschile in questa 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi proseguono la loro preparazione e marcia di avvicinamento al torneo a cinque cerchi che li vedrà esordire sabato 27 contro il Brasile per quello che rappresenta uno dei “grandi classici della pallavolo maschile mondiale”. Come noto la partita è in programma alle ore 13 presso il Padiglione 1 della South Paris Arena.

Le parole di Fabio Balaso-

« Chiaramente per me è bellissimo essere qui perché è la mia prima Olimpiade, vivere il Villaggio, sentire l’emozione di questa atmosfera è qualcosa di assolutamente unico. Avere la possibilità di vivere un’esperienza così è il sogno di tutti gli sportivi sin da bambini, quindi per me è qualcosa di davvero straordinario. Da parte nostra c’è grande voglia di fare bene e grande entusiasmo, Vivrò questa esperienza tutta d’un fiato perché per me come per molti altri dei miei compagni si tratta di un sogno che si realizza ».

Il libero, punto fermo della Nazionale di Ferdinando De Giorgi, parla del giovane gruppo azzurro che negli ultimi tre anni ha fatto molto bene nel circuito continentale e mondiale:

« Siamo sì un gruppo molto giovane, ma abbiamo le qualità e le carte in regola per fare bene. In questi tre anni ci siamo spesso ritrovati a partire in queste condizioni, ma per noi non è un problema; affronteremo questo torneo come sempre facciamo, pensando a una gara alla volta, step by step. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dove vogliamo arrivare. Siamo sì il gruppo più giovane delle Olimpiadi, ma questo per noi non è un problema ».

Uno sguardo agli avversari è inevitabile:

« Il nostro non è un girone molto semplice, anzi. Ci sono quadre di altissimo livello. Conosciamo molto bene Brasile e Polonia, le abbiamo affrontate spesso e conosciamo il loro valore, non credo ci siano molte parole da aggiungere su di loro. L’Egitto lo conosciamo meno, ma sarebbe un gravissimo errore sottovalutarlo; sarà necessario battagliare con tutte, ma come sempre noi metteremo tutti noi stessi per far sì che questa avventura sia indimenticabile ».

L’impianto di gioco: South Paris Arena-

La South Paris Arena fa parte del Paris Expo Porte de Versailles, centro espositivo e congressuale tra i più attivi in Europa e più visitato in Francia.

Su 35 ettari, 228.000 metri quadri di sale espositive e padiglioni, Paris Expo accoglie 7,5 milioni di visitatori ogni anno, in particolare durante il Salone Internazionale dell'Agricoltura. Con i padiglioni 1, 4 e 6 e le parti riservate alla logistica, Paris Expo sarà un importante hub per i Giochi di Parigi 2024.

Costruito nel 1923 per ospitare la Fiera di Parigi, il complesso è stato ampiamente sviluppato nel corso degli anni e ora può adattarsi ad un'ampia gamma di configurazioni. L'ambizioso programma di ristrutturazione, basato su tre fasi nell'arco di 10 anni, ha modernizzato l'infrastruttura in vista dei Giochi del 2024.

Il padiglione 1 ospiterà la pallavolo

Capienza: 12.000

Indirizzo: 1 Pl. de la Prte de Versailles, 75015 Parigi, Francia