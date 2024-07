Olimpiadi: la carica di Sara Fahr in vista dell'esordio

PARIGI -Prosegue la marcia d’avvicinamento della nazionale italiana femminile al torneo olimpico: le azzurre esordiranno domenica 28 luglio alle ore 9 di mattino contro la Repubblica Dominicana. Le ragazze del ct Julio Velasco dopo aver preso ieri confidenza con l’impianto di gioco: la South Paris Arena 1, allestita all’interno del centro d’esibizioni e congressi “Paris Expo Porte de Versailles”. La nazionale tricolore è stata inserita nella pool c, della quale fanno parte: Turchia, Olanda e la Repubblica Dominicana. In virtù del nuovo format che prevede solo tre partite nella fase a gironi, per Danesi e compagne sarà molto importante partire bene e non sottovalutare una formazione come quella caraibica, capace di offrire ottime prestazioni. L’Italia si presente al torneo da prima squadra del ranking mondiale (398.18 punti) e dopo la vittoria nella Volleyball Nations League 2024.

Le parole di Sara Fahr-

« Sicuramente partecipare all’Olimpiade è una grandissima emozione e al tempo stesso un onore. Voglio godermela al cento per cento, non vedo l’ora di iniziare, così come le mie compagne che vedo molto cariche.

A livello personale rappresenta la chiusura di un cerchio, anche se ormai sono passati due anni dal mio infortunio. Per essere qui, e più in generale per recuperare, sia con la società che con la nazionale abbiamo fatto davvero un gran lavoro. Sono molto contenta di godermi i frutti di tutti questi sforzi, grazie ai quali sono riuscita a guadagnarmi un posto nella lista olimpica. Come ho già detto voglio godermi al massimo il torneo, senza troppe pressioni e senza fantasticare chissà che cosa. Sono convinta che la scelta fatta dallo staff di rimanere fuori dal villaggio, anche se mi dispiace per chi non ha mai fatto una Olimpiade e non ha vissuto quelle sensazioni positive e l’energia che si respira, sia un buon modo per cercare di normalizzare questo evento e farci rimanere tranquille e focalizzate sull’obiettivo. I primi giorni d’allenamento qui a Parigi sono andati molto bene e oltre a queste sensazioni positive ci portiamo dietro tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi: motivo per cui sono certa che tutte noi siamo pronte a dare il massimo. Sarà fondamentale partire bene con la Repubblica Dominicana, perché facendo i conti l’Olimpiade è di massimo sei partite e noi ti puoi permettere passi falsi. Non dobbiamo però caricarci troppe pressioni sulle spalle, perché già in passato ci sono state competizioni in cui dopo una partenza sbagliata, è arrivata la reazione, oppure viceversa. La cosa più semplice è concentraci su ogni singola partita e tirare fuori il massimo, continuando a migliorarsi giorno dopo giorno per andare avanti nel torneo » .



Le 13 azzurre a Parigi 2024-



1. Marina Lubian, centrale



3. Carlotta Cambi, palleggiatrice



6. Monica De Gennaro, libero



8. Alessia Orro, palleggiatrice



9. Caterina Bosetti, schiacciatrice



11. Anna Danesi, centrale (capitano)



17. Myriam Sylla, schiacciatrice



18. Paola Egonu, opposto



19. Sarah Fahr, centrale



21. Loveth Omoruyi, schiacciatrice



24. Ekaterina Antropova, opposto



27. Gaia Giovannini, schiacciatrice



5. Ilaria Spirito, libero (tredicesima atleta)



Staff-



Allenatore: Julio Velasco



Vice allenatore: Massimo Barbolini



Terzo allenatore: Lorenzo Bernardi



Assistente allenatore: Juan Manuel Cichello



Medico: Emanuela Longa



Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Maira Di Vagno



Preparatore Fisico: Giovanni Miale



Scoutmen: Massimiliano Taglioli e Lorenzo Abbiati



Team Manager: Marcello Capucchio



I gironi del torneo femminile-



Pool A: Francia, USA, Cina, Serbia.



Pool B: Brasile, Polonia, Giappone, Kenya.



Pool C: Italia, Turchia, Olanda, Repubblica Dominicana.

Il Calendario delle azzurre (Pool C)



28 luglio Italia-Repubblica Dominicana ore 9; 1° agosto Italia-Olanda ore 17; 4 agosto Italia-Turchia ore 9.