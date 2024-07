Olimpiadi: Italia pronta a sfidare il Brasile, parla De Giorgi

PARIGI- Meno di 24 ore all’esordio della Nazionale Maschile nella 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Quello di domani contro il Brasile alle ore 13 (Diretta TV Discovery, DAZN, RaiSport HD con finestre su Rai 2) sarà un match particolare: sia perché Italia-Brasile è un grande classico della pallavolo mondiale sia perché segnerà il ritorno di Ferdinando De Giorgi ai Giochi Olimpici a distanza di 36 anni dalla sua unica partecipazione come atleta, Seoul 1988. De Giorgi è dunque pronto a esordire da Commissario Tecnico nel torneo a Cinque Cerchi così come la maggior parte della sua giovane formazione (età media più bassa della manifestazione maschile con 24 anni e 9 mesi) che può contare ben otto esordienti ai Giochi (solo in 5 hanno già vissuto l’esperienza olimpica: 2 partecipazioni per Giannelli, 1 per Sbertoli, Lavia, Galassi e Michieletto).

Per il giovane gruppo tricolore, che nell’ultimo triennio ha collezionato un oro mondiale, un oro e un argento europei, è arrivato dunque il momento di salire sul palcoscenico più importante, quello a Cinque Cerchi.

Le parole del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi-

“Sono contento del lavoro fatto in questo ultimo periodo; ovvio che qui stiamo curando soprattutto i dettagli, ad esempio sul campo di gara abbiamo avuto a disposizione una sola ora e come potete immaginare è un po’ poco. Ci è servito principalmente per prendere le misure all’interno dell’impianto; sicuramente quando andiamo nella palestra che abbiamo a nostra disposizione abbiamo più tempo per fare allenamenti come di solito facciamo. Arrivati a questo punto ciò che doveva essere fatto è stato fatto, ora si tratta di arrivare nel miglior modo possibile alla gara di domani ».

De Giorgi racconta poi come stanno vivendo i suoi ragazzi l’esperienza del villaggio olimpico:

« I ragazzi stanno vivendo con gioia questa esperienza, sembra che si trovino a Gardaland (ride scherzando, ndr). Ho voluto che vivessero una simile esperienza perché si tratta di qualcosa di assolutamente unico e quello che si vive lì non ha eguali. Certo il rischio di qualche distrazione c’è, ma è per questo che siamo arrivati un po’ in anticipo; per favorire il loro ambientamento, ma anche per capire i tempi, le distanze; insomma per prendere le misure. Io però dei miei ragazzi non posso certo lamentarmi, sono molto concentrati sull’obiettivo ».

Il focus è la gara con il Brasile:

« Iniziare il torneo olimpico contro il Brasile è sicuramente uno grosso stimolo, ma credo lo sarà anche per loro. Ci conosciamo bene, sono partite che non hanno bisogno di grosse presentazioni, sarà una sfida affascinante e siamo felici di poterla giocare ».

Un passaggio sul torneo in generale:

« La formula ci mette di fronte a un torneo non lungo, disputeremo le tre partite del girone e poi affronteremo subito le gare da dentro o fuori, quindi prima riusciremo a entrare nel vivo meglio sarà; non ci sarà molto tempo per carburare ».

I precedenti con il Brasile

96 totali. 38 vittorie, 58 sconfitte.



I precedenti ai Giochi Olimpici-

10 totali. 1 vittoria, 9 sconfitte

1976: Italia-Brasile 0-3

1976: Italia-Brasile 2-3

1984: Italia-Brasile 1-3

1988: Italia-Brasile 0-3

2004: Italia-Brasile 2-3

2004: Italia-Brasile 1-3 (Finale)

2008: Italia-Brasile 1-3

2012: Italia-Brasile 0-3

2016: Italia-Brasile 3-1

2016: Italia-Brasile 3-0 (Finale)

I 13 azzurri a Parigi 2024

5. Alessandro Michieletto, schiacciatore>

6. Simone Giannelli, palleggiatore (capitano)

7. Fabio Balaso, libero

8. Riccardo Sbertoli, palleggiatore

11. Giovanni Sanguinetti, centrale

12. Mattia Bottolo, schiacciatore

14. Gianluca Galassi, centrale

15. Daniele Lavia, schiacciatore

16. Yuri Romanò, opposto

19. Roberto Russo, centrale

23. Alessandro Bovolenta, opposto

31. Luca Porro, schiacciatore

28. Gabriele Laurenzano, libero (tredicesimo atleta)

Staff

Allenatore: Ferdinando De Giorgi

Vice allenatore: Massimo Caponeri

Assistente allenatore e Preparatore Fisico: Nicola Giolito

Medico: Piero Benelli

Fisioterapisti: Sebastiano Cencini e Francesco Alfatti

Scoutman: Ivan Contrario

Team Manager: Giacomo Giretto

Dirigente accompagnatore: Vittorio Sacripanti

Pedagogista: Giuliano Bergamaschi

I Gironi

Pool A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia.

Pool B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto.

Pool C: Giappone, USA, Argentina, Germania.

27 luglio Italia-Brasile ore 13



30 luglio Italia-Egitto ore 9

3 agosto Italia-Polonia ore 17