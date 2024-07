Italia-Egitto 3-0 diretta: segui il match di volley alle Olimpiadi 2024 LIVE

PARIGI (Francia) - La nazionale italiana di pallavolo maschile vince senza patemi la seconda partita del torneo olimpico: gli azzurri del ct Fefè De Giorgi piegano in tre set l'Egitto con i parziali dei 25-15, 25-16 e 25-20, conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Parigi 2024. Al debutto l'Italia aveva vinto e convinto, superando 3-1 il forte Brasile. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11:30

L'Italia viene dal sesto posto di Tokyo 2020

L'Italvolley, a livello olimpico, è reduce dal sesto posto di tre anni fa a Tokyo. Nei precedenti due Giochi erano arrivate due medaglie: argento a Rio 2016 e bronzo a Londra 2012.

11:13

I quarti di finale dell'Italia

In attesa dell'ultima partita del girone contro la Polonia e di capire se sarà prima o seconda nel girone, l'Italia è già certa di quando giocherà i quarti di finale di Parigi 2024: tutti i match sono infatti in programma lunedì 5 agosto. Da definire l'orario: si giocherà alle 9, alle 13, alle 17 e alle 21.

10:58

Le altre partite del girone dell'Italia

Sono tre le partite che devono essere ancora giocate del gruppo B, quello dell'Italia: Polonia-Brasile in programma domani alle ore 9, Brasile-Egitto venerdì 2 agosto alle 13 e Polonia-Italia sabato 3 agosto alle 17.

10:44

I top scorer dell'Italia

Questi i giocatori dell'Italia che hanno realizzato punti nel match con l'Egitto: Lavia e Romanò 14, Michieletto 11, Russo 7, Galassi 6, capitan Giannelli 4.

10:32

La prossima partita dell'Italia

L'Italia, già qualificata ai quarti di finale, tornerà in campo nell'ultima gara del gruppo B, sabato prossimo contro la Polonia alle ore 17. L'obiettivo è il primo posto nel girone.

10:23

L'Italia batte 3-0 l'Egitto e vola ai quarti di finale

Il successo dell'Italvolley sull'Egitto vale l'aritmetica qualificazione ai quarti di finale del torneo olimpico: 25-15, 25-16, 25-20 i parziali di un match durato un'ora e 9 minuti.

10:19

L'ITALIA VINCE SET E MATCH: 25-20 E 3-0

Michieletto chiude l'incontro con un colpo potente: 25-20 nel terzo set in 24 minuti. Egitto ko.

10:18

Quattro match-point per l'Italia: 24-20 (2-0)

Punto di Russo: azzurri a un passo dalla vittoria.

10:16

Attacco mancino di Romanò: 23-20 (2-0)

Attacco di Romanò con il sinistro: la difesa egiziana intercetta la palla senza successo.

10:15

Time-out per l'Italia: 22-20 (2-0)

Momento di difficoltà per l'Italia che ha solo 2 punti di vantaggio sull'Egitto: De Giorgi chiama il time-out per riordinare le idee.

10:14

L'Egitto è vivo: 21-18 (2-0)

Due punti consecutivi dell'Egitto che si porta a 3 punti dagli azzurri nel terzo set.

10:13

Lavia colpisce il muro avversario: palla fuori e 21-16 (2-0)

L'Italia sul +5 grazie a un attacco indovinato da Lavia.

10:10

Time-out sul 19-14 (2-0)

Nuovo time-out chiesto dall'Egitto sul 19-14 per gli azzurri di De Giorgi nel terzo set.

10:09

Bolide di Lavia: 18-14 (2-0)

Lavia trova il punto con un fendente che taglia la difesa egiziana.

10:06

Italia-Egitto 15-11 nel terzo set (2-0)

Punto dell'Egitto che prova a mantenere il contatto con l'Italia.

10:02

Gli azzurri si allontanano: 12-7 (2-0)

Punto di Lavia che porta la nazionale di De Giorgi sul 12-7. Lo spagnolo Fernando Benitez Muñoz, coach dell'Egitto, chiede il time-out.

10:00

+4 per l'Italia nel terzo set (2-0)

Italia sul 9-5 contro l'Egitto.

9:59

Errore azzurro al servizio: 7-4 (2-0)

Servizio troppo lungo di Lavia, che regala un punto all'Egitto.

9:57

Egitto in difficoltà: 5-3 (2-0)

L'Italia prova l'allungo decisivo nel terzo set.

9:55

Italia sul 2-1 nel terzo set (2-0)

Italia già in vantaggio nel terzo set con l'Egitto: si sta giocando da 47 minuti.

9:51

L'ITALIA VINCE IL SECONDO SET 25-16 (2-0)

Attacco di Masoud murato da Galassi: l'Italia vince anche il secondo set, stavolta in 25 minuti. I parziali sono 25-15, 25-16 finora.

9:49

8 set point per l'Italia: 24-16 (1-0)

Punto di Lavia: azzurri a un passo dal secondo set.

9:48

Fallo di Michieletto: 22-15 (1-0)

Fallo di piede di Michieletto che tocca la linea dei tre metri: Egitto sotto di 7 punti.

9:45

Ace di Michieletto: 21-12 (1-0)

Botta vincente di Michieletto al servizio: l'Italia vola sul +9.

9:45

Si va avanti punto a punto: 19-12 (1-0)

Momento di equilibrio nel match che comunque permette all'Italia di mantenere il vantaggio di 7 punti sull'Egitto in questo secondo set.

9:42

Punto dell'Egitto: 17-10 (1-0)

Errore di Galassi sull'attacco di Eissa.

9:40

L'Italia mantiene le distanze: 15-8 (1-0)

Dopo un buon punto dell'Egitto con un colpo morbido, l'Italia risponde con Galassi.

9:38

L'Italia a +7 (1-0)

Azzurri avanti 13-6 sull'Egitto grazie all'attacco di Romanò.

9:36

Errore di Galassi al servizio: 10-5 per l'Italia (1-0)

Servizio lungo di Galassi: azzurri avanti 10-5 nel secondo set.

9:34

Time-out sull'8-3 (1-0)

Time-out chiesto dall'Egitto sull'8-3 per la nazionale azzurra nel secondo set.

9:30

L'Italia prova a scappare: 7-3 (1-0)

9:29

I bomber azzurri

6 punti per Lavia finora, 5 di Romanò e 4 di Michieletto.

9:28

4-1 per l'Italia (1-0)

Attacco di Romanò e 4-1 per gli azzurri.

9:27

Inizia il secondo set: 2-0 per l'Italia (1-0)

L'Italia parte con un parziale di 2-0 nel secondo set.

9:22

L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-15

Errore dell'egiziano Sayedin alla battuta: punto all'Italia che si aggiudica il primo set per 25-15 in 22 minuti.

9:21

10 set point per l'Italia

Italia in vantaggio sul 24-14 nel primo set.

9:20

Italia a +10

Errore di Sayedin: 22-12 per l'Italia.

9:19

Attacco di Giannelli: 20-12 per l'Italia

Grande attacco di capitan Giannelli: l'Italia vola ora.

9:16

Time-out dell'Egitto sul 17-11

Pausa chiesta dagli africani: l'Italia è in vantaggio di 6 punti.

9:15

Botta di Michieletto: 16-11

Bolide di Michieletto per il 16-11.

9:14

Italia in vantaggio 14-10

L'Italvolley mantiene il vantaggio sugli avversari: 14-10 nel primo set.

9:12

Muro dell'Egitto: 12-9

L'Egitto prova a risalire con un ottimo muro sulla schiacciata dell'azzurro Romanò.

9:10

Italia in vantaggio 12-7

Nuovo time-out: azzurri avanti 12-7 con 3 punti di Lavia finora.

9:09

L'Italia prova ad allungare: 10-7

Time-out sul 10-7 per l'Italia di De Giorgi, che prova ad allungare in questo primo set contro l'Egitto.

9:06

Primo set equilibrato finora: 6-5

Italia in vantaggio 6-5 sull'Egitto, che tiene bene in questo primo set finora.

9:01

INIZIA LA PARTITA

Prima palla per l'Italia, al servizio con Michieletto: è già 1-0 per gli azzurri.

8:56

È il momento degli inni nazionali

Inni nazionali con le due squadre in campo: tocca prima all'Egitto e poi all'inno di Mameli.

8:55

Il girone dell'Italia

L'Italia è nel girone B insieme al Brasile, ai campioni d'Europa della Polonia e all'Egitto. Si qualificano le prime due di ciascuno dei tre gruppi più le due migliori terze.

8:53

Squadre in campo per il riscaldamento

Palleggi di riscaldamento per Italia ed Egitto, che sono in campo in vista del match delle ore 9.

8:50

La rosa dell'Egitto

Palleggiatori: Youssef., M. Gaber

Opposti: Seif Abed, R. Haikal,

Centrali: Hamada, Dola, A. Seoudy

Schiacciatori: Azab, Elhossiny, Asran, Issa

Libero: M. Reda

Riserva: Deyo (schiacciatore)

Allenatore: Fernando Munoz Benitez

8:35

La rosa dell'Italia

5. Alessandro Michieletto, schiacciatore

6. Simone Giannelli, palleggiatore (capitano)

7. Fabio Balaso, libero

8. Riccardo Sbertoli, palleggiatore

11. Giovanni Sanguinetti, centrale

12. Mattia Bottolo, schiacciatore

14. Gianluca Galassi, centrale

15. Daniele Lavia, schiacciatore

16. Yuri Romanò, opposto

19. Roberto Russo, centrale

23. Alessandro Bovolenta, opposto

31. Luca Porro, schiacciatore

8:20

Alle 9 fischio d'inizio

La partita tra Italia ed Egitto avrà inizio alle 9

Paris Expo Porte de Versailles, Parigi