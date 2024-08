Olimpiadi, Italia-Olanda 3-0: azzurre ai quarti, rivivi la diretta

Nella competizione femminile di pallavolo l' Italia ha battuto l' Olanda nella seconda giornata del girone C delle Olimpiadi di Parigi 2024 . Le azzurre avevano già vinto in quattro set la prima sfida contro la Repubblica Domenicana , candidandosi da subito al passaggio del turno. La partita di oggi invece ha permesso all'Italia di scavalcare la Turchia agganciando il primo posto del gruppo.

19:50

Impresa di Nicolai/Cottafava, battuti Ahman/Hellvig

Oltre alle azzurre della pallavolo, oggi hanno festeggiato un importante successo anche gli italiani del beach volley. La coppia composta da Nicolai e Cottafava ha infatti superato gli svedesi Ahman ed Hellvig, numeri uno del ranking mondiale, per 2-0. LEGGI L'ARTICOLO

19:35

Quando torna in campo l'Italia

Il prossimo appuntamento per la squadra di Velasco sarà domenica 4 agosto contro la Turchia. La partita stabilirà quale delle due nazionali passerà il girone da prima in classifica.

19:20

Partita strepitosa di Antropova

Il successo dell'Italia è passato anche dalla splendida prestazione di Ekaterina Antropova che, dopo essere stata preferita a Paola Egonu per scelta tecnica, ha messo a segno ben 31 punti.

19:05

La nazionale femminile di pallavolo punta a migliorare il risultato di Tokyo

Il comodo passaggio del turno dell'Italia significa tanto per i tifosi, che sperano di vedere per la prima volta l'Italvolley femminile con al collo una medaglia olimpica. Nella passata edizione di Tokyo 2020 le azzurre si sono fermate ai quarti di finale perdendo per 3-0 contro la Serbia. Nella sua storia la nazionale femminile di pallavolo non ha mai raggiunto le semifinali olimpiche. Non andando mai oltre i quarti nelle sei edizioni disputate dal 2000 al 2020.

18:50

Come cambia il girone dell'Italia

La seconda giornata del girone C non ha fatto altro che confermare il dominio di Italia e Turchia. Le due nazionali hanno già superato il gruppo con le prima a quota 6 punti e le seconde a quota 5. Resta in terza posizione l'Olanda che dovrà cercare di migliorare il proprio bottino, attualmente da 1 punto, per passare tra le migliori terze. Chiude la classifica la Repubblica Dominicana a 0 punti.

18:40

L'Italia passa la fase a gironi

Il successo in tre set dell'Italia sull'Olanda vale il passaggio del turno per l'Italvolley femminile. Resta da capire se la squadra di Velasco chiuderà il girone da prima o da seconda dopo lo scontro diretto con la Turchia.

18:30

+++ L'Italia batte l'Olanda 3-0 +++

Il terzo e ultimo set si chiude sul 25-19 per l'Italia che ha dominato la sfida a partire dal secondo set grazie a una prestazione eccellente di Ekaterina Antropova.

18:29

Match point per l'Italia 24-19 (2-0)

L'Italia si porta a un passo dalla vittoria grazie a un'altra schiacciata potente di Antropova che scaglia il pallone nel campo dell'Olanda.

18:27

La chiamata di Velasco vale il 22-16

L'Olanda accorcia le distanze portandosi a -4 ma le giocatrici azzurre chiedono il tocco. Il ct Velasco ascolta la sua squadra e chiede di rivedere per un presunto tocco dell'Olanda. Il check dell'arbitro conferma l'impressione delle italiane portando il punteggio sul 22-16.

18:25

Danesi schiaccia con forza e segna il 20-15 (2-0)

Continua la corsa dell'Italia verso il passaggio del turno. L'Olanda ormai è a un passo dal crollo, dopo alcuni tocchi sporchi della squadra in arancione Danesi scioglie i dubbi schiacciando con forze per confermare il +5 delle azzurre.

18:22

Sylla segna e Koslowski chiede il time-out 18-13 (2-0)

La nazionale manda a segno l'enneismo attacco della sua partita portandosi a cinque punti di vantaggio dall'Olanda. La schiacciata di Sylla convince l'allenatore delle Orange a chiamare il time-out.

18:19

Colpo profondo di Antropova 15-12 (2-0)

L'azzurra continua a segnare punti importanti e aumenta il distacco dall'Olanda mettendo la palla nello spigolo del campo.

18:18

Fahr buca la difesa olandese 13-11 (2-0)

L'Italia torna a schiacciare con forza e rimette il muso avanti.

18:16

L'Olanda recupera 11-11 (2-0)

Piccoli passaggi a vuoto per l'Italia che adesso mostra alcuni segni di stanchezza. L'Olanda ne approfitta e pareggia.

18:14

Botta e risposta continuo 11-8 (2-0)

Regge la distanza di tre punti con le azzurre alla guida del match.

18:11

L'Italia torna su 9-6 (2-0)

Le azzurre rompono l'equilibrio mettendo in serie tre punti consecutivi. L'ultimo lo realizza Anna Danesi alzando un muro altissimo.

18:09

L'Olanda rientra 5-5 (2-0)

Le Orange non cedono e prima a muro e poi con una schiacciata annullano le distanze portandosi sul 5-5.

18:06

Giovannini batte il muro 3-1 (2-0)

L'Italia prova subito a prendere le distanze anche nel terzo set. Solita giocata di Giovannini che sfida il muro prendendo il 3-1 delle azzurre.

18:03

Al via anche il terzo set

L'Olanda torna al servizio per l'inizio del terzo set, ma l'Italia risponde alla grande con Orro.

18:00

+++ L'Italia vince anche il secondo set +++

La striscia dell'Olanda si interrompe al terzo set point per l'Italia. La battuta delle Orange finisce contro la rete senza superarla, regalando così il 2-0 alla squadra di Velasco.

17:59

Le azzurre non sfruttano due set point 24-18 (1-0)

L'Olanda infila due punti in rapida successione e prolunga il secondo set.

17:58

Corrono ancora le azzurre 23-16 (1-0)

Questa volta l'attacco dell'Italia passa da Giovannini che schiaccia sul muro trovando la deviazione giusta per spingersi a un punto dal set point.

17:57

Diagonale perfetta di Antropova 21-15 (1-0)

L'Italia compie un altro passo verso il secondo set. Questa volta Antropova sprigiona tutta la sua potenza e con la schiacciata in diagonale mette fuori gioco tutte le olandesi.

17:55

L'Italia corre verso il secondo set 20-14 (1-0)

Ennesimo punto dell'Antropova, che questa volta dosa la forza e manda la palla a sbattere contro il muro dell'Olanda. La sfera prende una traiettoria esterna e termina fuori dal campo.

17:53

Sylla sfonda il muro 19-12 (1-0)

Sylla salta e con il destro in diagonale sfonda il muro riportando l'Italia a +7.

17:50

Ancora un punto per l'Italia 17-10 (1-0)

L'Italia mette un altro punto e si porta a +7 dalle Orange spingendo l'allenatore Koslowski a chiedere il time-out.

17:48

L'Olanda si avvicina 16-10 (1-0)

L'Olanda riesce a recuperare qualche punto evitando di far sfumare troppo presto il secondo set. Ma Giovannini riporta il servizio dalla parte dell'Italia con un tocco spedito ampiamente fuori dopo un tocco del muro olandese.

17:46

Ancora una schiacciata di Antropova 14-7 (1-0)

Fin qui Antropova sta disputando un secondo set quasi perfetto. La numero 24 ha siglato un altro punto schiacciando con forza oltre la rete.

17:44

L'Olanda mantiene la distanza 12-6 (1-0)

La partita entra in una fase più equilibrata con l'Olanda a inseguire visti i 6 punti di distanza.

17:42

Ottima difesa dell'Italia ma è 9-3 (1-0)

L'Italia recupera da una situazione complicatissima con una grande rincorsa di Sylla. Lo sforzo dell'azzurra però non basta, l'Olanda continua a premere e segna il punto del 9-3.

17:39

Schiacciata diagonale di Giovannini e 6-1 (1-0)

Prosegue l'ottimo avvio del secondo set dell'Italia. Questa volta il punto è di Giovannini, che schiaccia con una diagonale profonda bucando la ricezione dell'Olanda.

17:38

L'Italia parte bene 4-1 (1-0)

Grande rientro in campo dell'Italia che si porta rapidamente a 3 punti di vantaggio grazie alle potenti schiacciate di Antropova. L'allenatore dell'Olanda chiama immediatamente il time-out.

17:36

Inizia il secondo set

Sylla avvia il secondo set al servizio mentre Antropova firma l'1-0 con una schiacciata potente.

17:33

+++ Primo set per l'Italia +++

Alla fine le azzurre riescono a portarsi sull'1-0 vincendo il set per 29-27, decisivo un tocco di un'olandese su una palla dubbia.

17:31

Il set si prolunga 27-27

Italia e Olanda continuano ad alternarsi con ottime giocate. Ne guadagna lo spettacolo.

17:30

Risponde l'Italia 26-25

Prima con una schiacciata e poi con un muro l'Italia ribalta ancora il risultato e ritrova il set point.

17:28

Doppio errore di Artropova e punteggio sul 24-25

L'Olanda ribalta il risultato dopo due errori consecutivi di Artropova. Adesso il set point è per le Orange.

17:27

Set point per l'Italia

Le azzurre riescono a portarsi sul 24-23 prendendosi il set point e togliendolo alle avversarie. L'Olanda chiama il time-out.

17:26

Regna ancora l'equilibrio 23-23

Continua il botta e risposta tra Italia e Olanda. Si va da punto a punto.

17:24

Primo set tiratissimo 21-21

L'Olanda annulla le distanze dall'Italia e pareggia il risultato arrivando sul 21 pari. Velasco chiama il time-out.

17:23

Velasco torna su Orro e Antropova

L'allenatore dell'Italia rimette in campo Orro e Antropova sostituendo nuovamente Cambi ed Egonu.

17:20

L'Olanda rimane in corsa 20-19

La squadra allenata da Koslowski continua a riprendersi da alcuni minuti di vuoto. Anche questa volta le olandesi tornano in corsa portandosi a -1 dall'Italia.

17:18

Doppio cambio nell'Italia

L'Italia torna in campo e con due novità, Cambi ed Egonu hanno infatti preso il posto di Orro Antropova.

17:16

Time-out di Velasco sul 17-15

L'allenatore dell'Italia chiama il time-out per dare alcune indicazioni alla sua squadra.

17:14

Danesi mette la schiacciata del 16-11

L'Italia continua a macinare punti anche grazie alla sua capitana. Danesi con una schiaccita velocissima fulmina le avversarie e porta la squadra a cinque punti di vantaggio.

17:11

Ottima difesa dell'Italia 13-10

Le azzurre si riportano in vantaggio sul 13-10 grazie a delle ottime giocate a muro. Il tecnico dell'Olanda chiama il primo time-out della partita.

17:09

Primo cambio tra le azzurre

Un ace dell'Olanda convince il ct a giocare il primo cambio della gara sostituendo Bossetti con Giovannini.

17:07

L'Olanda torna all'attacco 8-8

Le Orange si accendono con qualche minuto di ritardo a recuperano le distanze pareggiando il punteggio

17:04

Bell'avvio dell'Italia, arriva il primo ace, 6-2

Inizia bene la partita delle azzurre, capaci di portarsi in vantaggio sul 6-2 anche grazie alla battuta prodigiosa di Ekaterina Antropova.

17:00

+++ Inizia la partita +++

Si parte, primo servizio per l'Olanda. Risponde bene l'Italia portandosi a casa il primo punto della partita.

16:56

Squadre in campo per gli inni

Si avvicina il momento delle azzurre. Le due squadre sono già disposte in campo per gli inni, toccherà prima all'Olanda e poi all'Italia.

16:55

La rosa dell'Italia

Palleggiatrici: Alessia Orro, Carlotta Cambi

Opposte: Paola Egonu, Ekaterina Antropov

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr

Libero: Monica De Gennaro

Riserva: Ilaria Spirito (libero)

16:45

Italia-Olanda: i precedenti

L'ultimo scontro diretto tra Italia e Olanda risale agli Europei del 2023, quando le due nazionali si giocarono il terzo posto. In quell'occasione le Orange vinsero in tre set lasciando l'Italia fuori dal podio. Prima di quella sconfitta le azzurre avevano inanellato quattro vittorie consecutive contro l'Olanda tra il 2021 e il 2023.

16:30

L'Italia torna in campo dopo il successo contro la Repubblica Dominicana

Le azzurre dell'Italvolley sono pronte per la seconda gara del girone dopo il successo in quattro set sulla Repubblica Dominicana. Attualmente la nazionale occupa il secondo posto del gruppo C con 3 punti a -2 dalla Turchia. Olanda terza con 1 punto e Repubblica Dominicana ultima a quota 0. RIVIVI IL SUCCESSO DELL'ITALIA

