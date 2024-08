Olimpiadi: l'Italia supera l'Olanda e vola ai quarti

PARIGI- Nella seconda partita della Pool C l’Italia soffre nel primo set contro l’Olanda, sbagliando molto in ricezione, soffrendo in attacco, con Orro che non riesce a costruire come al solito il gioco. Strappato con i denti il primo set le azzurre si distendono e nei successivi parziali spazzano via le resistenze della squadra di Koslowski che deve arrendersi 3-0( 29-27; 25-18; 25-19) all’Italia che con la vittoria di oggi conquista matematicamente la qualificazione ai quarti di finale. Per il primato nel girone sarà decisiva la sfida di domenica mattina contro contro la Turchia. Da sottolineare le prestazioni di una straordinaria Antropova (31 punti), preferita da Velasco ad Egonu, di una De Gennaro che in difesa ha difeso ogni pallone e di Miriam Sylla che in attacco ha chiuso con percentuali altissime, e di Gaia Giovannini che, inserita nel primo set al posto di Bosetti, ha dato fino alla fine solidità alla ricezione firmando anche 7 punti . Ma tutte le nostre ragazze vanno accomunate in un elogio collettivo. Brave, brave brave.