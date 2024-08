Starting Six: con Antropova e Giovannini l'Italia vola

ROMA- Starting Six al femminile in questo numero rivisita la vittoria delle azzurre sull’Olanda nella seconda partita del torneo Olimpico. Danesi e compagne con il successo hanno matematicamente conquistato la qualificazione ai quarti di finale ed ora non hanno nessuna voglia di fermarsi. Contro la formazione di Koslowski le azzurre hanno sofferto nel primo set, nel corso del quale la ricezione ha funzionato a sprazzi, poi, con l’ingresso di Giovannini al posto di Bosetti, le cose sono andate a posto e l’Italia ha preso l’abbrivio per condurre in porto una vittoria tanto netta quanto importante per il proseguo del torneo. La sfida con la Turchia, in programma domenica, deciderà se la nostra nazionale passerà ai quarti da prima o da seconda del girone. Contro l’Olanda dal cilindro di Velasco è uscita la mossa a sorpresa: Antropova in campo al posto di Egonu. Scelta vincente perché l’italo-russa ha risposto presente firmando 33 punti che hanno orientato il match dalla nostra parte.