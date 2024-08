Italia-Polonia diretta pallavolo Olimpiadi: segui la gara LIVE

PARIGI (Francia) - Terzo impegno per l' Italia della pallavolo alle Olimpiadi di Parigi . Gli azzurri, dopo aver battuto Brasile (3-1) ed Egitto (3-0) affrontano la Polonia che fin qui ha avuto un percorso quasi identico (3-2 coi sudamericani, 3-0 con gli africani). Vale a dire che il match di oggi (si parte alle 17) vale la vetta del raggruppamento, posizione utile per avere ai quarti un'avversaria, sulla carta, più abbordabile.

18:23

Italia-Polonia 23-23

Gran muro della Polonia che non intende mollare di un centimetro: parità.

18:21

Italia-Polonia 22-20, muro Galassi

Galassi chiude il muro, Italia a +2.

18:19

Italia-Polonia 21-20

La Polonia risponde colpo su colpo, ma l'Italia c'è: Romanò prima pareggia, poi riporta avanti l'Italia.

18:17

Italia-Polonia 18-18

Fuori il servizio di Leon, il match è sempre equilibratissimo.

18:13

Italia-Polonia 15-16

Si combatte: l'Italia cerca di scappare, la Polonia resta a ruota, Leon prima pareggia, poi trova il mani-fuori per il vantaggio.

18:11

Italia-Polonia 12-12

La Polonia non ci sta e torna subito pari. Fin qui set combattutissimo.

18:09

Italia-Polonia 12-10

L'Italia torna ad allungare: dopo un lungo challenge fischiata invasione a Semeniuk.

18:05

Italia-Polonia 10-10

La Polonia vuole prolungare la sfida e con il fallo di Michieletto (trattenuta) si torna in parità: 10-10-

18:03

Italia-Polonia 8-7

La Polonia non molla, muro di Leon e polacchi sempre a -1.

18:01

Italia-Polonia 6-4

Kurek attacca fuori, Italia a +2.

17:57

Italia-Polonia 2-2

Avvio equilibrato del terzo set.

17:55

Italia-Polonia, inizia il terzo set

Parte il terzo set di Italia-Polonia.

17:54

Italia-Polonia 2-0, bene gli azzurri

Gli azzurri si aggiudicano anche il secondo set 25-18, ottima prova fin qui degli azzurri.

17:52

Italia-Polonia 25-18, ace di Romanò e 2-0 per gli azzurri

L'Italia si aggiudica il secondo set 25-18.

17:51

Italia-Polonia 24-18

Lavia, 24-18: sei set point per il 2-0.

17:49

Italia-Polonia 21-18

La Polonia cerca di accorciare, ora è 23-18.

17:45

Italia-Polonia 20-13, Lavia

Lavia mette a terra il punto del +7, 20-13.

17:43

Italia-Polonia 18-12

Il muro dell'Italia non si batte: azzurri a +6.

17:42

Italia-Polonia 17-12, Michieletto

L'Italia vola sul +5 con Michieletto.

17:39

Italia-Polonia 13-9, ace Romanò

Ace di Romanò e Italia a +4.

17:37

Italia-Polonia 12-9, muro Galassi

L'Italia va a +3 con il gran muro di Galassi.

17:35

Italia-Polonia 9-7

Challenge della Polonia, ma non c'è tocco del muro, Italia a +2.

17:33

Italia-Polonia 8-7, Lavia

Lavia mette a terra il punto dell'8-7.

17:31

Italia-Polonia 5-5, ace Galassi

L'Italia c'è e Galassi in ace trova il pari.

17:30

Italia-Polonia 3-5

La Polonia prova l'allungo e va sul +2.

17:29

Italia-Polonia 3-3, recuperano gli avversari

La Polonia reagisce e si riporta in parità con Kochanowski, 3-3.

17:26

Italia-Polonia, secondo set: subito 2-0

Galassi con un primo tempo vincente, poi il muro di Michieletto vale il 2-0 iniziale del secondo set.

17:27

L'Italia si aggiudica il primo set chiudendo in cresacendo

L'Italia non carbura subito ma quando lo fa va a pieno regime: la Polonia si porta 10-8, poi è monologo degli azzurri che si aggiudicano il primo set.

17:23

Italia-Polonia 25-15, primo set all'Italia

L'Italia si aggiudica il primo set con 10 punti di distacco: finisce 25-15 con Michieletto che piega le mani del muro polacco.

17:22

Italia-Polonia 23-13, muro Giannelli

Il muro di Giannelli vale la doppia cifra di vantaggio.

17:21

Italia-Polonia 22-13, Romanò

Pallonetto di Romanò, l'Italia scappa via a +9.

17:20

Italia-Polonia 21-13, Michieletto

Attacco di Michieletto e +8.

17:19

Italia-Polonia 20-13, due ace Romanò

Due ace consecutivi di Romanò fanno scappare via l'Italia: +7.

17:18

Italia-Polonia 17-12

Romanò piazza il punto del +5.

17:17

Italia-Polonia 16-12

Lavia fa 15-12, il muro di Galassi vale il +4, Italia-Polonia 16-12.

17:14

Italia-Polonia 13-10, allungano gli azzurri

Kochanowski out, Italia a +3.

17:13

Italia-Polonia 12-10

Sbaglia Fornal, gran parziale Italia con 4 punti di fila, azzurri +2.

17:12

Italia-Polonia 11-10

Sorpasso Italia con un muro impressionante di Michieletto

17:11

Italia-Polonia 10-10

Out Kurek, il punteggio torna in parità.

17:09

Italia-Polonia 8-10, sbaglia Galassi al servizio

Ancora un servizio sbagliato per l'Italia, fondamentale da registrare ancora.

17:07

Itala-Polonia 6-7, Romanò

Romanò con un muro-fuori piazza un punto importante dopo una ricezione azzurra non facile.

17:05

Italia-Polonia 3-5

Giannelli sbaglia il servizio, Kockanowski allunga con l'ace, 5-3 per i polacchi.

17:04

Italia-Polonia 3-3

Equilibrio perfetto in avvio

17:03

Italia-Polonia primo set: 2-1

Parte bene la Polonia, primo punto con Kurek poi Lavia mette anche il primo punto azzurro, Fornal porta in vantaggo la Polonia.

17:00

Partiti! Inizia Italia-Polonia

Squadre in campo, inizia Italia-Polonia: il sestetto iniziale dell’Italia: Michieletto, Giannelli, Galassi, Lavia, Russo, Romanò e Balaso. Primo servizio per l'Italia.

16:55

Ci siamo: è il momento degli inni

Squadre pronte, risuonano le note degli inni nazionali di Italia e Polonia.

16:50

L'Italia arriva prima se...

Per aggiudicarsi il primo posto l'Italia deve vincere 3-0 o 3-1 contro la Polonia. Con un successo al tie break, a seconda del quoziente punti con Stati Uniti e Slovenia, gli azzurri chiuderanno tra il primo e il terzo posto. In caso di sconfitta 3-1 o al tie break, gli azzurri sarebbero quarti mentre un ko 0-3 li farebbe scivolare al sesto posto. Le qualificate si abbineranno in base alla classifica finale.

16:30

Il quadro dei quarti è definito: Italia già qualificata, si attende la posizione di classifica

Mancano ancora due match per il torneo maschile della pallavolo: oltre a Italia-Polonia infatti oggi è in programma anche Serbia-Canada, per il pool B. Ma il quadro delle otto squadre che approderanno ai quarti è già definito: già qualificate per la fase successiva Slovenia, Francia (pool A), Italia, Polonia, Brasile (pool B), Stati Uniti, Germania e Giappone (pool C). Già eliminate Serbia, il Canada, l'Egitto e l'Argentina, mentre le migliori terze ad avanzare sono le già citate Brasile e Giappone. Bisogna ancora definire gli abbinamenti dei quarti di finale: si scopriranno al termine delle ultime gare, con la classifica finale definitiva.

16:15

Romanò: Ora arriva il bello. Con la Polonia sempre grandi sfide

“Finora il bilancio è molto positivo, anche per l'approccio alle prime due partite. Siamo molto soddisfatti dell'inizio di torneo: abbiamo giocato una buona pallavolo, ottenuto buoni risulati, tutto è andato come volevamo e speravamo, quindi è ovvio che le sensazioni siano estremamente positive". Lo ha dichiarato l'opposto azzurri Yuri Romanò alla viglia del match contro la Polonia, campione d'Europa in carica: "Ora arrivano le partite belle, quelle che contano davvero. Abbiamo la sfida con la Polonia, fondamentale per il nostro piazzamento conclusivo nella pool e di conseguenza per la classifica delle squadre che accedono ai quarti. Quella con la Polonia è sempre una sfida affascinante; negli ultimi anni tra noi e loro ci sono state partite di alto livello".

16:00

Pallavolo, il percorso del'Italia

Due vittorie fin qui per l'Italia. All'esordio gli azzurri hanno battuto il Brasile per 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21), nel secondo match hanno superato l'Egitto tre set a zero (25-15, 25-16, 25-20).

Parigi, Francia