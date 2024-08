De Giorgi, la frase rubata prima della rimonta finale: “Italia, prendiamoci…”

PARIGI - Una rimonta da grande squadra, quale è l'Italia di De Giorgi . Forse presto verrà dimenticata perché è valsa "solamente" una semifinale olimpica, nessuna medaglia, ma la prova offerta da Giannelli e compagni contro il Giappone scappato due set a zero è da mettere nell'album dei ricordi. Gara in salita ripresa da campioni, da uomini forti, tenendo il sangue freddo nei momenti più concitati, da squadra vera, guidata da un grande leader che nei momenti più complicati ha tenuto il polso del gruppo.

La frase di De Giorgi

Già, Fefè De Giorgi è stato decisivo tra tattica e scossa mentale. Come nell'ultimo timeout chiamato al tiebreak sul 15-14 per il Giappone, con un match point da annullare. L'allenatore ha radunato la squadra vicino a sé e poi, con poche parole ma ben misurate, ha pronunciato questa frase: "Ragazzi, concentrati, non molliamo e andiamo a prenderci le cose che ci spettano". Detto, fatto. L'Italia è tornata in campo e ha vinto il tiebreak, prendendosi la semifinale.