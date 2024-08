Olimpiadi: l'Italia in serata no, in finale va la Francia

PARIGI- Un'Italia non all'altezza delle sue giornata migliori, scivola, proprio sul più bello, in semifinale contro la Francia padrona di casa che ci ha inflitto un netto e meritato 0-3 (21-25; 21-25; 21-25) , e dovrà accontentarsi della finale per il bronzo. La squadra di De Giorgi è scesa stasera in campo, in una South Paris Arena ribollente di tifo per i 'blues, contratta e fallosa, soprattutto al servizio, senza mai riuscire ad esprimere la miglior pallavolo mentre dall'altra parte della rete gli uomini di Giani, gasatissimi e sicuri in ogni fondamentale, hanno costruito punto dopo punto il successo che li porterà a difendere contro la Polonia, il titolo Olimpico conquistato a Tokyo. Clevenot e Ngapeth hanno rubato la scena (rispettivamente con 17 e 15 palloni vincenti) ma intorno a loro tutta la squadra ha girato a mille. Gli azzurri ora hanno il dovere di resettare rapidamente, lasciando da parte la delusione che è inutile negarlo è grande, e di andare a giocare per il bronzo contro gli Stati Uniti con la determinazione ed il cipiglio giusti perchè comunque è un obiettivo importante. Il grande sogno, purtroppo, è ancora rinviato di quattro anni.

6+1 base per De Giorgi con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Russo e Galassi al centro, Lavia e Michieletto sulle bande, Balaso libero.

La Francia di Andrea Giani risponde con Brizard regista, Patry opposto, Le Goff e Chinenyeze al centro, Ngapeth e Clevenot schiacciatori, Grebennikov libero.

Il match inizia in un frastuono incredibile. Muro di Clevenot su Romanò, il primo break è dei transalpini (1-3). Le Goff la spara fuori e siamo di nuovo pari (3-3), errore di Patry siamo avanti (4-3). Si viaggia in sostanziale parità con le due squadre che riescono a concretizzare senza particolari patemi il cambio palla (12-12), con diversi errori al servizio (tre per parte). L’ace di Ngapeth su Lavia manda avanti i francesi (13-14). Le Goff in contrattacco porta i blues a + 2 (14-16). Un colpo sull’asta di Clevenot, dopo un fantastico salvataggio di Galassi di piede, ristabilisce la parità (17-17). E’ ancora Ngapeth che riporta la Francia a + 2 (17-19). Chinenyeze dal centro regala ai suoi il +3 (21-18). Ace di Brizard (19-23). Monsieur Magic, ancora lui, regala il set point alla Francia (20-24). Clevenot la chiude (21-25). Azzurri un tantino sotto il loro livello. Bisogna rialzarsi.

Si riparte con l’Italia decisa a reagire anche se siamo frenati dalle troppe battute sbagliate. (3-3). Contrattacco di Patry (3-4). Finalmente l’ace di Michieletto e torniamo avanti (5-4). Un errore di Lavia, un ace di Brizard, Francia di nuovo a + 2 (6-8). Una decisione discutibile del direttore di gara ci penalizza (9-11). Murone di Russo (11-11). Bomba di Michieletto dai 9 metri, contrattacco di Lavia siamo avanti noi (14-12). Ancora Lavia (16-13). Ngapeth spara sul muro (16-15), la Francia è lì. Clevenot firma il pareggio (17-17). Murone di Chinenyeze, parziale di 1-5 per i francesi, siamo di nuovo sotto (17-18). Clevenot, doppio vantaggio per i blues (18-20). Ancora errori al servizio, ma restiamo attaccati al set (21-22). Clevenot porta i francesi al set point (21-24) con una pipe dirompente. Ace di Loauti, Francia avanti di due set. (21-25).

Nel terzo parziale De Giorgi si gioca la carta Porro al posto di Michieletto. Il muro messo a segno di Clevenot firma il primo gap per la Francia (0-2). Ancora un block di Le Gouff, che poi replica in primo tempo in attacco (2-5), l’Italia non riesce ad esprimere la sua miglior pallavolo, i francesi scappano via. Finalmente un muro italiano di Roberto Russo (3-5). Patry la spara fuori (6-7), torniamo sotto. In questa fase riusciamo a tenere il cambio palla ma sbagliamo ancora troppo in battuta. Clevenot continua a martellare nel nostro campo (8-11). La Francia da spettacolo, block di Le Goff e siamo a -4 (9-13). Lavia la spara fuori, è notte fonda (12-17). Muro di Galassi (15-18). Romanò la spara sull’asta (15-20). Non riusciamo a rientrare. Il pubblico trascina i nostri avversari. Ace di Clevenot, la Francia vola a +6 (16-22). Servizio fuori di Giannelli, sono 6 match point per i transalpini (18-24). Ne annulliamo tre (21-24). Ngapeth mette a segno una bordata sul nostro muro (21-25). Esplode la South Paris Arena, a sfidare la Polonia per l’oro sarà la Francia di Giangio Giani.

Le parole di Ferdinando De Giorgi-

« Il modo in cui è maturata questa sconfitta mi è sembrato abbastanza chiaro, nel senso che loro hanno giocato con grande intensità e qualità. Noi in alcune situazioni potevamo fare meglio, ma il problema è stato che non siamo riusciti tecnicamente a cambiare alcuni aspetti. La differenza tra la nostra fase break e la loro è stata evidente; hanno avuto dei giocatori con delle percentuali alte, hanno risolto situazioni quando battevamo bene, hanno risolto situazioni complicate pur avendo due giocatori in posto quattro non potentissimi ma con una grande tecnica, hanno trovato sempre il modo per risolvere le situazioni complicate anche quando siamo riusciti a rimanere attaccati, si vedeva che c'era una grande voglia di rimanere lì aggrappati, ma tecnicamente non siamo riusciti ad aggiungere cose che potevano cambiare la partita come la continuità in battuta, dovevamo provare a limitare Clevenot o Ngapeth, ma onestamente non ci siamo riusciti. Poi sul cambio palla loro sono stati bravi a contenere Alessandro (Michieletto, ndr), hanno lavorato molto bene sul muro e sulla difesa, però noi lì alla fine riuscivamo più o meno a tenere alcune situazioni. La volontà c’è stata, ma tecnicamente non siamo mai riusciti a contenerli. Ora, a caldo, è difficile pensare a domani, ma c’è un bronzo da conquistare. Ci sarà una notte un pochino più lunga del solito, perché è normale dopo una sconfitta importante come questa, ma domattina ci sveglieremo e saremo ancora qui a Parigi e ciò significherà che la nostra avventura non è ancora finita e noi vogliamo tornare a casa con qualcosa di valore. Dobbiamo stare sul pezzo ».

Le parole di Simone Giannelli-

« Loro hanno giocato meglio di noi, sono stati più bravi in tutti i fondamentali, bisogna accettarlo perché è così, non è il risultato che speravamo, non è il risultato che volevamo, però è quello che ci siamo meritati perché sono stati più bravi di noi, come noi sono stati più bravi di tutti gli altri nelle precedenti partite e stavolta hanno giocato meglio di noi. Sicuramente c'è dispiacere e non delusione perché in campo abbiamo provato di tutto però oggi non è bastato, loro hanno giocato meglio di noi. Abbiamo avuto delle occasioni nel secondo set che non siamo stati in grado di sfruttare; lo sport, la pallavolo va così, non è sempre quello che vuoi.C'è dispiacere però bisogna stare con la testa alta, spingere perché c'è la medaglia di bronzo da conquistare. Le difficoltà maggiori le abbiamo avute con la palla staccata da rete e contro di loro è davvero difficile giocare in certe situazioni; poi hanno battuto molto bene tutta la partita e questo ormai nella pallavolo moderna è un fattore determinante. Noi abbiamo fatto di tutto, lo spirito è stato quello di sempre. Loro sono stati più bravi di noi e questo bisogna rispettarlo, accettarlo e cercare di far meglio la prossima volta ».

Le parole di Fabio Balaso-

« Dobbiamo ammettere che loro hanno giocato meglio di noi, tenendo di più in ricezione e anche a muro, hanno toccato tanti palloni e vinto quasi tutti gli scambi lunghi. Il loro contrattacco ha fatto la differenza, mentre noi non siamo stato altrettanto incisivi, così come nella fase di ricostruzione del gioco. Secondo me la Francia ha disputato una gran partita, sfruttando bene alcune palle piazzate e i pallonetti spinti che sono uno dei loro marchi di fabbrica. Adesso il nostro focus si sposta sulla finale per il Bronzo e, anche se magari stasera non è facile, da domani saremo concentrati al massimo perché vogliamo andarci a prendere la medaglia ».

Le parole di Alessandro Michieletto-

« È un vero peccato perché stasera non siamo mai scesi bene in campo, diciamo che non ci siamo mai veramente accesi. Per tutta la partita abbiamo sofferto il gioco della Francia, in tutti i fondamentali. Abbiamo battuto male e questo ha agevolato la loro ricezione, permettendogli di avere un cambio palla abbastanza facile. Anche le nostre percentuali in attacco sono abbastanza basse. Dall'inizio alla fine siamo stati sempre sotto alla Francia, brava a sfruttare la carica del suo pubblico. Rispetto al quarto di finale a noi è mancata la reazione. Ci dispiace tanto, perché volevamo giocarcela meglio questa partita, però ha funzionato davvero poco. Dobbiamo trovare il modo di reagire perché l'Olimpiade non è finita, lotteremo con tutte le nostre forze per tornare a casa con una medaglia ».

Le parole di Yuri Romanò-

« La delusione è grande, è stata una partita difficile dall'inizio alla fine. Siamo stati a contatto un po' nelle prime fasi, però non siamo riusciti a resistere nei momenti in cui loro sono andati forte, mentre noi non abbiamo mai avuto momenti così e di conseguenza non ce l'abbiamo fatta a recuperare il gap. A differenza del match con il Giappone non siamo stati in grado di accendere la scintilla e ora non serve a niente recriminare, dobbiamo solo far passare un po' la delusione e concentrarci sulla finale per il Bronzo. Venerdì contro gli Stati Uniti ci presenteremo in campo al massimo, sappiamo quanto è importante tornare a casa con una medaglia. Anche se non è semplice dobbiamo far tesoro di questa esperienza per cercare di migliorarci, non deve essere una sconfitta a mettere in dubbio le nostre certezze ».

Il tabellino-

ITALIA - FRANCIA 0-3 (20-25, 21-25, 21-25)

ITALIA: Romanò 10, Lavia 8, Galassi 5, Giannelli 2, Michieletto 7, Russo 9, Balaso (L). Porro 2, Sbertoli. N.e: Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta. All. De Giorgi

FRANCIA: Ngapeth 15, Chinenyeze 6, Patry 9, Clevenot 17, Le Goff 4, Brizard 3, Grebennikov (L). Jouffroy, Toniutti, Louati 1. N.e: Tillie, Faure. All. Giani

ARBITRI: Cespedes (DOM) e Ivanov (BUL).

Durata Set: 24', 28', 26' Tot: 78’

Italia: 3 a, 15 bs, 7 mv, 20 et.

Francia: 6 a, 14 bs, 5 mv, 19 et.

Spettatori: 9547.

Semifinali-

Polonia - Stati Uniti: 3-2 (25-23, 25-27, 14-25, 25-23, 15-13)

Italia– Francia: 0-3: (20-25, 21-25, 21-25 )

Finale 3-4 posto 9 agosto ore 16

Stati Uniti-Italia

Finale 1-2 posto 10 agosto ore 13

Polonia-Francia