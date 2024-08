Italvolley, Giochi stregati. Ma si è inchinata a una grande Francia

Niente da fare, nemmeno l'Italvolley campione del mondo è riuscita a infrangere la maledizione dei Giochi , ancora stregati per gli azzurri. Giocheranno per il bronzo contro gli Stati Uniti dopo essersi arresi in semifinale alla grande Francia di Andrea Giani, semplicemente perfetta e ora candidata all'oro e a uno storico bis di Tokyo, Polonia permettendo. I Bleus hanno dominato gli azzurri in lungo e in largo, costruiti alla perfezione dal loro ct italiano, tre volte campione del mondo, primatista di presenze in Nazionale, due volte vicecampione olimpico, compagno di De Giorgi nella Nazionale dei fenomeni. Prima del loro superderby, Giani aveva confidato al "Corriere dello Sport": "Con Fefè abbiamo condiviso davvero tutto: i successi più belli e le delusioni più dolorose. Dopo due quarti di finale epici, l’ho incontrato a mensa nel villaggio olimpico. Eravamo entrambi in fila, con il vassoio in mano e gli ho detto: Fefè, siamo sempre noi, la storia ci chiama ancora una volta. L’Italia è nel mio cuore, però ora custodisco il sogno di milioni di francesi. Mi sento molto sereno. Da giocatore vivevo di adrenalina, ora ho un’altra testa".

Dominio Francia, l'Italia gioca per il bronzo

Lo si è visto durante tutta la partita che i Bleus hanno dominato, tarpando le ali alla speranza azzurra di ripetere la straordinaria impresa compiuta contro il Giappone. Stavolta, la Francia non ha avuto bisogno di andare al tie-break, come le era capitato per tre volte nelle precedenti quattro gare. Stavolta, la prova di forza dei campioni olimpici è stata impressionante per qualità e quantità, sublimata dalle prestazioni di Clemenot, lo schiacciatore del Warta Zawiercie, implacabile nel secondo e terzo set, così come Ngapeth era stato micidiale nel primo. Il 3-0 ha fotografato con precisione il divario tra la Francia e l'Italia: 25-20, 25-21, 25-21 i parziali di un match che gli azzurri hanno provato inutilmente a ribaltare, pagando un duro pedaggio all'imprecisione nel servizio e alla fragilità del loro muro. Eppure, la prima frazione era stata equilibrata sino al primo break transalpino sul 18-16. Poi, però, i Bleus hanno preso il sopravvento e la partita si è fatta in discesa, galeotti gli errori figli anche della stanchezza di un'Italia che aveva ancora nelle gambe l'immane fatica sostenuta per battere il Giappone. Eppure, anche la Francia si era dovuta dannare per eliminare la Germania nei quarti di finale, dopo una battaglia vinta al quinto set e durata quasi due ore. Venerdì 9 agosto, l'Italia si gioca il bronzo, medaglia che ha già vinto a Los Angeles, Sydney e Londra, avendo perso tre finali nelle ultime sette edizioni (Atlanta, Atene e Rio) che hanno voluto dire tre argenti. In italiano si scrive tabù, in francese tabou: purtroppo, per il nostro volley alle Olimpiadi, è sempre la stessa cosa. Ma il bronzo è a portata di mano.