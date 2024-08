Olimpiadi: domani contro gli USA per salire sul podio

PARIGI- Smaltita, per quanto possibile, la delusione per la sconfitta di ieri in semifinale contro la Francia, la Nazionale Maschile si prepara in vista dell’ultimo match di questo suo torneo olimpico: domani gli uomini di Ferdinando De Giorgi alle ore 16 (diretta tv su Rai 2, Eurosport e DAZN) affronteranno gli Stati Uniti nella finale per il terzo o quarto posto. Per la formazione tricolore si tratterà della quinta finale 3°-4° posto della sua storia dopo Los Angeles 1984 (bronzo), Sidney 2000 (bronzo), Pechino 2008 (quarto posto) e Londra 2012 (bronzo).

Quello di domani sarà un match importantissimo per il giovane gruppo azzurro che potrebbe così chiudere in bellezza il suo primo ciclo olimpico della gestione De Giorgi dopo l’oro iridato, l’oro e l’argento continentale. Di fronte, Giannelli e compagni si troveranno, come detto, gli Stati Uniti già affrontati in stagione in VNL a Ottawa il 6 giugno (3-0 per gli azzurri).

Le parole del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi-

« La nottata è stata lunga e non certo delle migliori, ma credo sia naturale, ora però non dobbiamo continuare a pensare a ciò che è stato, ma tutte le nostre energie devono essere focalizzate su domani; sappiamo che non è semplice, perché a volte la troppa delusione può fare dei brutti scherzi, ma noi dovremo essere bravi a veicolare attenzione e concentrazione su una partita che può consegnarci comunque una medaglia olimpica. Devo essere sincero, e come già ammesso anche ieri nel post gara, non è quello che desideravamo, ma dobbiamo essere onesti e realisti. Noi contro la Francia non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo e loro hanno meritato la vittoria. Gli avversari che affronteremo domani sono una grandissima squadra che non ha bisogno di presentazioni, ma come dico sempre ai ragazzi in queste situazioni sarà importante tenere il focus e la concentrazione su di noi e sulla nostra metà campo; cercando di fare bene ciò su cui quotidianamente lavoriamo. Ovviamente abbiamo studiato e continueremo a farlo fino a domani, i nostri avversari, ma ripeto, ci concentreremo sul nostro sistema di gioco e sulle nostre peculiarità, analizzando, naturalmente, ciò che non ha funzionato ieri. Lo sto dicendo dall’inizio della competizione, tutte le squadre che hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di questo tabellone olimpico sono tutte potenzialmente da medaglia, quindi sarà importante essere concentrati dall’inizio alla fine del match per far sì che le cose vadano meglio e come tutti noi desideriamo ».

Le parole di Daniele Lavia-

Sicuramente non è stata la nostra migliore partita, dobbiamo essere sinceri e onesti, loro hanno giocato meglio di noi e si sono espressi su buoni livelli anche trascinati da un grande pubblico, mentre noi non siamo stati noi, semplicemente. Lo sport è così e anche le sconfitte vanno accettate. Noi siamo arrivati qui con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, come sempre facciamo in ogni competizione alla quale partecipiamo, ma va anche considerato che dall’altra parte della rete ci sono gli avversari. Ci sono diversi aspetti che ieri non hanno funzionato, ma il nostro impegno è stato massimo, come sempre; davvero siamo molto dispiaciuti, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Gli Stati Uniti hanno espresso finora una grande pallavolo, sono stati sconfitti nell’altra semifinale da un’altra grandissima squadra come la Polonia; inutile dire che ci sarà da sudare, lottare su ogni pallone e cercare di metterli in difficoltà in ricezione per poi sviluppare in maniera fluida le nostre manovre di gioco. Sono una squadra molto esperta che ha già giocato partite importanti come quella di domani, ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni come ad esempio Anderson o Christenson, ma credo che sarebbe ingeneroso citare solo loro. Sono tutti ragazzi che conosciamo molto bene e di grandissimo livello, ci sarà da lottare. Sarà importante entrare in campo con un altro atteggiamento per cercare di aggredirli e metterli subito in difficoltà; ci è già capitato di uscire da situazioni difficili e sarà determinante farlo anche questa volta, in palio c’è una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, certi risultati non si ottengono molto spesso, dovremo essere bravi a sfruttare questa opportunità ».

I PRECEDENTI CON GLI STATI UNITI-

90 totali. 50 vittorie. 40 sconfitte

I precedenti ai Giochi Olimpici Totali 7

5 vittorie. 2 sconfitte



1992 (Barcellona) Italia-Stati Uniti 1-3

2000 (Sydney) Italia-Stati Uniti 3-1

2004 (Atene) Italia-Stati Uniti 3-1

2008 (Pechino) Italia-Stati Uniti 1-3

2012 (Londra) Italia-Stati Uniti 3-0

2016 (Rio de Janeiro): Italia-Stati Uniti 3-1

2016 (Rio de Janeiro): Italia-Stati Uniti 3-2