PARIGI- Grandi risultati in campo e grandi risultati come ascolti TV. La semifinale olimpica della nazionale italiana femminile di pallavolo, infatti, è stata seguita, dalle 20 alle 21.29, su Rai 2 da 3 milioni 748 mila telespettatori, con uno share del 23,9%. Ottimi dati che confermano ancora una volta il grande interesse riscosso dalle nazionali azzurre di pallavolo, in tv e non solo.